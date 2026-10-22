Alcalá abre las puertas a Pacheco para arreglar problemas de presupuestos

Los Juegos Panamericanos se disputan el próximo año y los Juegos Olímpicos, en dos, por lo que el deporte mexicano debe estar unido. Sin embargo, en las últimas horas se ha dado un enfrentamiento entre María José Alcalá, del COM, y Rommel Pacheco, de la Conade, pues la exclavadista reconoció que no ha recibido apoyo presupuestal por parte de su colega de cara a los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se celebrarán en Dakar.

Pese a que ambos presidentes han hecho diversas declaraciones, María José reconoce que no le cierra las puertas a Rommel Pacheco para tener una plática, pues sabe que los atletas los necesitan.

“Siempre he sido una mujer sensata y madura. A mí no me puede ganar el enojo y siempre tendré las puertas abiertas y mantendré la comunicación abierta con el director de la Conade. Yo creo que nosotros tenemos una comunicación permanente; en este caso, pues falló, pero no hay de qué alarmarse ni espantarse porque, al final de cuentas, pienso que los dos somos gente madura y responsable, y que tenemos que guardar en todo momento la institucionalidad”, añadió.

El Dato: El fin de semana se dio a conocer que 62 deportistas mexicanos participarán en 19 disciplinas durante los Juegos Olímpicos de la Juventud que se celebrarán en Dakar.

En exclusiva con La Razón, dio su punto de vista y aclaró que sí tuvo un error al mencionar que solamente proporcionaron un presupuesto de 40 millones cuando fueron 60 millones para la delegación que fue a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. También resaltó que no le parece justo que quieran tomar dicho tema para tapar lo que en realidad pasó.

“Yo cometí un error. Reconozco que, como humana, también me puedo equivocar y, en lugar de decir 60 millones, dije 40, y de ahí han querido sacar de contexto el manejo de los recursos. La Conade sabe perfectamente que se designan de acuerdo con lo que ellos te autorizan. Los 60 millones que nos dieron no se podían ocupar y salen y dicen que ‘tienes tanto para uniformes, hospedaje, alimentación, boletos de viaje’”, comentó durante la entrevista la directora del COM.

María José Alcalá agradeció a los patrocinadores por apoyar a los deportistas y resaltó que, si no fuera por ellos y el COM, no podrían haber viajado a Dakar. Manifestó que tuvo que recortar a la delegación, pues no tenían el presupuesto suficiente para que fueran todos.

“Insisto, ellos tratan de sacar de contexto un error y de insinuar cosas incorrectamente. Es mentira. Están debidamente ejercidos los 60 millones en cuanto a hospedaje, alimentación y boletos de una delegación de mil 60 personas. Y nosotros somos supercuidadosos con todos los recursos que nos da la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade). Siempre hemos sido transparentes y lo vamos a seguir haciendo. Yo por eso estoy aclarando mi error”, comentó.

Al ser cuestionada sobre dónde quedan los deportistas después de este pleito y cómo serán sus procesos de cara a los próximos compromisos, aseguró que no hay nada de qué preocuparse, ya que siempre van a estar respaldados, pues son los más importantes.

“Siempre voy a invitar a los atletas a que sean respetuosos con sus familias, la Conade, el COM y las federaciones. Ellos tienen que trabajar con todos. Lo que sí te puedo decir es que nosotros, como institución, nunca le vamos a pedir a un atleta que tome partido. Eso sería incorrecto, eso no es ético. En esta ocasión yo tengo que salir a aclarar porque han querido distorsionar mi declaración, en la que cometo un error”, expresó.

Destacó que le ilusiona la generación que va saliendo, pues sabe que se va a complementar muy bien con los atletas con experiencia que están actualmente y augura un gran futuro.

María José Alcalá

Edad: 54 años

Cargo: Directora del COM

Disciplina: Clavados