¡ALERTA EN COAPA! Alejandro Zendejas sale de cambio por lesión; ¿qué le pasó al delantero del América?

Alejandro Zendejas fue titular con el América en el partido ante Atlas, lamentablemente el jugador estadounidense tuvo que salir de cambio por lesión en el segundo tiempo, encendiendo las alarmas en el nido de Coapa.

El dorsal ‘10′ de los azulcremas es una de las piezas más importantes en el conjunto capitalino por su nivel dentro del campo de juego y su liderazgo. Guillermo Almada y su cuerpo técnico tendrán que esperar al reporte médico.

🚨Alejandro Zendejas sale lesionado del partido del @ClubAmerica, en la jugada posterior al gol que anotó🚨🦅😓#GrandesDeCorazon pic.twitter.com/gOaYhVsXEg — Luis Ernesto Tricampeon🦅🏆 (@LuisErnestoP95) October 22, 2026

¿Qué pasó con Alejandro Zendejas tras salir de cambio ante Atlas?

Alejandro Zendejas marcó el tercer tanto del partido en el Estadio Jalisco, pero cinco minutos después se tiro al césped y pidió su cambio al cuerpo técnico. En su lugar entro el colombiano Óscar Perea.

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Por los gestos del delantero americanista, podría tratarse de una aparente lesión muscular, ya que a pesar de que tuvo que retirarse del campo, lo hizo por su propio pie y se mantuvo en el banquillo durante el resto del compromiso.

América viajará en las próximas horas de regreso a la Ciudad de México y Alejandro Zendejas se someterá a unos estudios médicos para determinar el nivel de su lesión, con esto el equipo de Guillermo Almada conocerá el tiempo que el estadounidense estará lejos de las canchas.

Alejandro Zendejas durante un encuentro del América. ı Foto: Especial

¿Cuándo será el próximo juego del América en el Apertura 2026?

El América está a cinco puntos de asegurar su lugar en la Liguilla del futbol mexicano, pero deberán de buscar las unidades restantes sin una de sus piezas más importantes de la plantilla americanista.

El siguiente encuentro de las Águilas en el certamen local será el próximo 25 de octubre en el Estadio Azteca ante el Pachuca en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

El conjunto de Coapa aún tiene un partido pendiente en el certamen local que será ante el Tijuana el próximo 28 de octubre y hasta ese momento será cuando los azulcremas se emparejen con los demás clubes en cuestión de jornadas disputadas.

DCO