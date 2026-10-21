América golea al Atlas de visita y está cada vez más cerca de la Liguilla; resumen y goles

El América sigue siendo líder del Apertura 2026 después de su victoria ante el Atlas 5-2 en la cancha del Estadio Jalisco, resultado con el que las Águilas llegan ocho victorias en el certamen local y acumulan 27 unidades tras 12 fechas, ya que tienen un partido pendiente.

El marcador del juego se abrió el minuto 26 cuando Brian Rodríguez con un buen control en la banda izquierda se quitó la marca de Jorge Sánchez y entrando al área le cedió la esférica a Miguel Borja. El ariete colombiano remató casi en el suelo, pero mandó la de gajos al fondo de las redes.

El segundo gol de los azulcremas llegó dos minutos después. Carlos Álvarez filtró la esférica para Erick Sánchez y el mediocampista mexicano definió por encima de Camilo Vargas para marcar por segundo encuentro consecutivo con el equipo de Guillermo Almada.

¡Pero qué golazo del @ClubAmerica! 🦅



Una locura la recepción de Brian Rodríguez y Borja la empuja para el primero del Ave. 👏#LaLigaDeLaAfición | #AP26 | #J13 | #ATSAME pic.twitter.com/uQdjpSn6Mi — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 22, 2026

¡El @ClubAmerica en modo aplanadora! 😱



Erick Sánchez se hace presente y pone el segundo para las Águilas apenas unos minutos después. 👏🦅#LaLigaDeLaAfición | #AP26 | #J13 | #ATSAME pic.twitter.com/M8JW5t3Lxj — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 22, 2026

En el arranque de la parte complementaria las Águilas volvieron a pegar en el marcador con Brian Rodríguez. El delantero uruguayo se fue desde el medio campo solo contra la portería rival y con un disparo a ras de césped marcó el tercero para los azulcremas.

Alejandro Zendejas puso el 4-0 parcial al minuto 63 tras un error de la defensa rojinegra, pero Luís Esteves recortó distancias al 74′ de juego al convertir la pena máxima por gol.

Ryan Mmaee puso en aprietos al equipo de la capital después de marcar el segundo tanto de los Zorros. El delantero marroquí disparo desde la media luna para conseguir el segundo gol de los locales, pero un minutos más tarde Kevin Álvarez mandó el balón al fondo de las redes para el quinto de las Águilas.

El siguiente encuentro del América será el domingo 25 de octubre cuando se midan al Pachuca, encuentro en el que Guillermo Ochoa tendrá un homenaje tras su retiro del futbol profesional. Por su parte, el Atlas recibirá al Puebla en el Estadio Jalisco.

Monterrey vence al Puebla en la cancha del Estadio Cuauhtémoc

El Monterrey sigue buscando un lugar en la Liguilla del futbol mexicano y podría cerrar una semana perfecta con una victoria si llegan a vencer al Guadalajara en la próxima jornada. El equipo de Matías Almeyda lleva 10 puntos en sus últimos cinco juegos.

Con goles de Diego Rossi, Hugo Cuypers, Lucas Ocampos y Roberto de la Rosa el conjunto regiomontano derrotó 4-1 a la Franja para llegar a 20 unidades en el torneo y seguir peleando por un puesto en la Fiesta Grande.

Del lado del Puebla, Facundo Almada fue el que consiguió el gol del descuento para el equipo local al minuto 66; sin embargo, no funcionó ya que el partido iba 4-0 antes de que llegar su anotación.

Toluca y Tijuana igualan en el Estadio Nemesio Diez

El Tijuana sigue sin contar con Gilberto Mora, pero el conjunto de la frontera sacó un valioso empate en la cancha del Estadio Nemesio Diez al empatar con el Toluca 2-2.

Elias Manoel abrió el tablero en el primer tiempo, pero los Diablos Rojos en la segunda parte con tantos de Federico Viñas y Helinho le dieron la vuelta al tablero encaminándose a la victoria como local.

Yael Padilla apareció al minuto 75 de juego para rescatar el empate para los Xolos y el equipo de Sebastian Abreu se mantiene en la pelea por un puesto en la Liguilla del futbol mexicano.

DCO