Chaco Giménez habla previo al Cruz Azul vs Pachuca y revela que pasaría si sus dos equipos se enfrentan en una final

El Chaco Giménez fue una figura dentro del futbol mexicano cuando vistió la camiseta de Pachuca y Cruz Azul, equipos en los que ganó varios títulos, pero con La Máquina le hizo falta levantar el cetro de la Liga MX.

“Es muy difícil decir que quiero más a uno que a otro. Son dos equipos que respeto, admiro y quiero muchísimo. Ahora que se enfrentan, la situación es complicada. Por fortuna, todavía queda mucha temporada. Si algún día me tocara vivir una final entre ambos, como aquella a finales de los noventa, creo que me daría un infarto”, comentó el exjugador del Cruz Azul en entrevista para FOX, donde funge como analista y comentarista.

Christian Giménez tuvo un par de oportunidades con el Cruz Azul para levantar el título de la Liga MX, pero nunca pudo concretar la hazaña, aún así algunos aficionados consideran al argentino como una leyenda de la institución cementera, aunque él solo se considera un referente.

“Yo me considero un referente importante del equipo, pero no un ídolo ni una leyenda. Sé que, a lo largo de la historia de Cruz Azul, ha habido jugadores muy importantes que consiguieron grandes cosas con la institución”, expresó el analista de FOX.

Aún así, Chaco Giménez sigue recordando a la afición celeste y les da “gracias por el cariño y por el apoyo. Muchas veces, la gente reconoce todo lo que diste por el equipo y no se concentra tanto en el hecho de que no hayas conseguido el título”.

Christian 'Chaco' Gimenez en su despedida junto a su hijo Santiago Gimenez ı Foto: larazondemexico

Aunque Chaco Gimenez nunca salió campeón de la Liga MX con el Cruz Azul, su hijo, Santiago Gimenez, si logró levantar el título del futbol mexicano con La Máquina, razón por la que el exfutbolista de Pachuca reveló que esa herida quedó un tanto sanada.

“La espina que me quedó fue no haber conseguido el campeonato de Liga. Creo que la herida sanó un poco cuando llegó la novena estrella de Cruz Azul y mi hijo formaba parte del equipo. Eso me ayudó a cerrar un poco esa etapa, aunque siempre me habría gustado conseguir ese título como jugador”, expresó el exfutbolista del Pachuca.

DCO