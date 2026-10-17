¡OFICIAL! Cruz Azul despide a su entrenador y revela al director técnico interino del equipo

El escudo del Cruz Azul en una de las playeras

El Cruz Azul informó en un comunicado de prensa, compartido en redes sociales, que Raúl Potro Gutiérrez deja de ser entrenador del primer equipo femenil de la institución, esto luego que el exjugador fuera visto con la playera del América durante los festejos por el 110 aniversario de las Águilas.

“CF Cruz Azul informa que, de mutuo acuerdo, la Dirección Deportiva Femenil y el profesor Raúl Gutiérrez han decidido dar por terminada su etapa al frente del primer equipo”, inicia el mensaje que La Máquina revela en redes para dar a conocer la noticia.

COMUNICADO OFICIAL ✍🏻 pic.twitter.com/yrlLRSaac9 — CRUZ AZUL FEMENIL (@AzulFemenil) October 17, 2026

El pasado sábado el América se enfrentó al Monterrey en la cancha del Estadio Azteca, como parte de la Jornada 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. En el medio tiempo las Águilas homenajearon, como parte de su 110 aniversario, a algunas leyendas, entre ellas Raúl Gutiérrez, quien apareció muy sonriente con la playera azulcrema a pesar de ser el entrenador activo del Cruz Azul Femenil.

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“Ambas partes coincidieron en que el contexto actual era complejo para el desarrollo del proyecto, y la mejor alternativa desde el plano deportivo y de gestión era dar paso a un interinato, el cual será encabezado inmediatamente por el profesor Joaquín Moreno”, añade el comunicado.

Que el Potro Gutiérrez apareciera con la playera del América no gustó nada a los aficionados cementeros, pues consideraron una falta de respeto que el entrenador de uno de los equipos representativos de La Máquina apareciera con la playera del acérrimo rival y más porque el semestre pasado en la Liga MX Femenil el Cruz Azul perdió 10-0 ante las Águilas.

“Agradecemos al profesor Raúl Gutiérrez por sus servicios prestados, y le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos”, termina el mensaje del Cruz Azul, el cual ha generado división de opiniones.

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