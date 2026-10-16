Pumas derrota al Atlante con doblete de Juninho y gana después de cinco jornadas; resumen y goles

Pumas volvió a conseguir un triunfo en la Liga MX después de cinco fechas al imponerse 2-1 al Atlante con doblete de Juninho en el Estadio Azteca, sede del encuentro correspondiente a la Jornada 12 del Apertura 2026. Los auriazules no ganaban desde la Fecha 7 (3-1 al León).
Miguel Herrera, director técnico de los Potros de Hierro, fue expulsado al 34′ tras recibir dos tarjetas amarillas en menos de un minuto.
Juninho, el héroe de Pumas en el Estadio Azteca
Los goles llegaron al final del primer tiempo. El brasileño Juninho puso al frente a Pumas con una definición de derecha en el área tras un pase de cabeza del paraguayo Robert Morales al 42′.
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Pero la ventaja se le esfumó muy pronto a los felinos, pues el mediocampista mexicano Luis Calzadilla abatió a Keylor Navas con un tiro raso y cruzado de derecha fuera del área para la igualada del Atlante al minuto 46.
Juninho logró su segundo tanto de la noche para poner a Pumas nuevamente arriba en la pizarra cuando al minuto 72 convirtió con un zurdazo en el área, a pase de Adalberto Carrasquilla.
Atlas vence al Necaxa
El Atlas se impuso 2-0 al Necaxa a domicilio en el partido con el que se puso en marcha la Fecha 12 de la Liga MX.
Ryan Mmaee y Manuel Capasso hicieron los goles con los que los rojinegros ganaron el duelo en el Estadio Victoria, incluso pese a que terminaron con uno menos tras la expulsión de Milton Valenzuela al minuto 68.
Próximos juegos de Atlante y Pumas en el Apertura 2026
Atlante y Pumas vuelven muy pronto a las canchas, pues se viene jornada doble en el Apertura 2026 de la Liga MX.
Los Potros de Hierro visitan a FC Juárez el martes 20 de octubre en el arranque de la Jornada 13. Un día después, los Pumas visitan Torreón para medir fuerzas ante Santos Laguna.
EVG