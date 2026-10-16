Pumas derrota al Atlante con doblete de Juninho y gana después de cinco jornadas; resumen y goles

Juninho fue el héroe de Pumas en la victoria sobre el Atlante en el Estadio Azteca.

Pumas volvió a conseguir un triunfo en la Liga MX después de cinco fechas al imponerse 2-1 al Atlante con doblete de Juninho en el Estadio Azteca, sede del encuentro correspondiente a la Jornada 12 del Apertura 2026. Los auriazules no ganaban desde la Fecha 7 (3-1 al León).

Miguel Herrera, director técnico de los Potros de Hierro, fue expulsado al 34′ tras recibir dos tarjetas amarillas en menos de un minuto.

¡DOBLETE DE JUNINHO!



Gran asistencia de carrasquilla y mejor definición del brasileño



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¡GOOOOOOOOOL DE PUMAS!



Juninho abre el marcador con un remate dentro del área tras un recentro



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Juninho, el héroe de Pumas en el Estadio Azteca

Los goles llegaron al final del primer tiempo. El brasileño Juninho puso al frente a Pumas con una definición de derecha en el área tras un pase de cabeza del paraguayo Robert Morales al 42′.

Pero la ventaja se le esfumó muy pronto a los felinos, pues el mediocampista mexicano Luis Calzadilla abatió a Keylor Navas con un tiro raso y cruzado de derecha fuera del área para la igualada del Atlante al minuto 46.

Juninho logró su segundo tanto de la noche para poner a Pumas nuevamente arriba en la pizarra cuando al minuto 72 convirtió con un zurdazo en el área, a pase de Adalberto Carrasquilla.

¡LO EMPATÓ EL ATLANTE!



Gran remate del Calzadilla desde afuera del área y venció a Navas



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Atlas vence al Necaxa

El Atlas se impuso 2-0 al Necaxa a domicilio en el partido con el que se puso en marcha la Fecha 12 de la Liga MX.

Ryan Mmaee y Manuel Capasso hicieron los goles con los que los rojinegros ganaron el duelo en el Estadio Victoria, incluso pese a que terminaron con uno menos tras la expulsión de Milton Valenzuela al minuto 68.

Próximos juegos de Atlante y Pumas en el Apertura 2026

Atlante y Pumas vuelven muy pronto a las canchas, pues se viene jornada doble en el Apertura 2026 de la Liga MX.

Los Potros de Hierro visitan a FC Juárez el martes 20 de octubre en el arranque de la Jornada 13. Un día después, los Pumas visitan Torreón para medir fuerzas ante Santos Laguna.

EVG