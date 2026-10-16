Revelan la verdadera razón de la muerte de PAC, la estrella de AEW que falleció a los 40 años

Así fue la última lucha de PAC antes de morir

PAC, la estrella de la AEW que murió a los 40 años de edad, falleció a causa de asma bronquial. Así lo revelaron las autoridades de Cook, en Illinois, Estados Unidos, tres semanas después del deceso del exluchador.

Por este motivo, la muerte de PAC fue determinada como natural. En un inicio, las autoridades indicaron que no había indicios de traumatismo ni circunstancias relacionadas con el fallecimiento del exgladiador británico.

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New York Post y PWInsider confirman que la causa de muerte de PAC, estrella de AEW, fue determinada como natural y atribuida al asma bronquial. pic.twitter.com/OugISB1jA5 — Lucha Libre Online (@luchalibreonlin) October 16, 2026

La muerte de PAC generó conmoción entre los aficionados a la lucha libre, pues fue un día después de que enfrentó al mexicano Andrade El Ídolo por el Campeonato Nacional de AEW en el evento All Out, que se llevó a cabo en el área de Chicago, Illinois.

PAC fue encontrado muerto

TMZ publicó un audio en el que una mujer reportó el hallazgo de PAC adentro de un coche en un estacionamiento de Des Plaines, Illinois.

Dicha persona intentó llamar la atención del luchador, pero al darse cuenta de que no reaccionaba pidió ayuda. De acuerdo con su relato, el carro estaba encendido.

Después de que PAC fue encontrado muerto, el reporte de la policía indicó que la exestrella de la AEW tenía dos maletas y una mochila en la cajuela de su automóvil.

La Oficina del Médico Forense del Condado de Cook comunicó que se le realizó una autopsia al luchador, pero la causa de la muerte permanecía pendiente hasta hace unos días y finalmente pudo ser ventilada.

Trayectoria de PAC en la lucha libre

PAC comenzó su carrera como luchador en 2004 en Reino Unido. Durante sus poco más de dos décadas de trayectoria destacó en empresas como PWG, NJPW y el CMLL. Su nombre real era Benjamin Satterley.

De 2012 a 2018 formó parte de la WWE, donde compitió bajo el nombre de Neville. Fue campeón de NXT y dos veces monarca de peso crucero.

PAC formaba parte de la AEW desde 2019. Se convirtió en uno de los luchadores estelares de la empresa por su estilo y sus movimientos aéreos.

EVG