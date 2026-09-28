¿De qué murió Benjamín Satterley, el luchador ‘PAC’ de la AEW?

Este domingo la Lucha libre de élite (AEW, por sus siglas en inglés) informó que Benjamín Satterley, el luchador conocido como “PAC”, perdió la vida, y enviaron sus condolencias a sus familiares y amigos.

Por medio de una publicación en redes sociales, la AEW informó que PAC perdió la vida a los 40 años de edad, y reconocieron su paso por las luchas y su participación en los combates que se convirtieron en memorables.

“Pac firmó con All Elite Wrestling en 2019, donde ostentó múltiples campeonatos de AEW y participó en algunos de los combates más memorables de la historia de AEW. Nuestras más sinceras condolencias a la familia, amigos y seguidores de Satterley” se lee en la publicación.

All Elite Wrestling is saddened to announce the passing of Benjamin Satterley, aka Pac. A native of Newcastle upon Tyne, England, Satterley began his wrestling career in 2004 and went on to perform for wrestling organizations all over the world, captivating fans with innovative… pic.twitter.com/uqzO371t2V — All Elite Wrestling (@AEW) September 28, 2026

¿Qué le pasó a PAC?

Hasra el momento no se ha emitido información sobre la posible causa de muerte de Benjamín Satterley, y tampoco se sabe si padecía alguna enfermedad por la que pudo haber perdido la vida.

El presidente de AEW, Tony Khan, compartió por medio de redes sociales un mensaje para PAC, a quien reconoció por destacar dentro del ring, y la dedicación que le dio al deporte “que tanto amaba y por el que viajó por todo el mundo”.

“Benjamin Satterley personificaba la excelencia: fue un esposo y amigo muy querido por sus muchos seres queridos, además de destacar por su conocimiento, habilidad, destreza atlética sin precedentes, profesionalismo, constancia y dedicación al deporte de lucha libre que tanto amaba y por el que viajó por todo el mundo. Que Ben descanse en paz” escribió Tony Khan.

Benjamin Satterley defined excellence, as a beloved husband & friend to his many loved ones, + in his wrestling knowledge, skill, unprecedented athleticism, professionalism, consistency + dedication to the sport that he loved & traveled the world to pursue. May Ben rest in peace. — Tony Khan (@TonyKhan) September 28, 2026

El nacido en Newcastle upon Tyne, Inglaterra en 1986, Benjamín Satterley, comenzó su entrenamiento para la lucha libre profesional desde los 18 años, y eso lo llevó a participar y hacerse conocido dentro de la escena independiente británica anttes de comenzar su carrera profesinal.

En 2012 comenzó su camino dentro de la WWE, y durante los seis años que permaneció en la empresa logró ser Campeón de NXT, Campeón de Parejas de NXT y Campeón de Peso Crucero de la WWE.

Para 2019 se dio su debut dentro de la AEW, y tan solo tres años después logró ser uno de los más destacados de All Elite Wrestling, llegando a conseguir el Campeonato Mundial de Tríos de AEW en 2022 y 2025.

PAC era conocido por su velocidad, agilidad, técnica y fuerza bruta, habilidades que lo ayudaron a tener movimientos característicos como el “Black Arrow” o el “Brutalizer”.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.