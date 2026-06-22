¿De qué murió Pablo Más Albert, el Teniente Murphy, de 100% Lucha?

Se dio a conocer la muerte de Pablo Más Albert, reconocido por su personaje del Teniente Steve Murphy en el programa de televisión argentino 100% Lucha, donde destacó y marcó los recuerdos de millones de fanáticos.

La noticia se dio a conocer este domingo 21 de junio por su amigo cercano y compañero de peleas, Rorberto Adrián Fernández, conocido como Vicente Viloni. “Lo siento tanto amigo mío... No tengo palabras, estoy destrozado. Que Dios te cuide allá arriba. Ya no es lo mismo para mí. Se va parte de mi vida”, comentó en redes sociales.

“Solo queda el consuelo de que nos volveremos a ver en el ring de los cielos y vamos a demostrarle a los ángeles lo que es la lucha libre”, agregó el famoso, quien agregó una imagen en compañía de Pablo Más Albert, donde ambos se mostraban cercanos.

¿De qué murió Pablo Más Albert?

Hasta el momento, no se ha revelado la causa de muerte del luchador y se desconoce si el famoso padecía de alguna enfermedad que mermara su salud con el paso del tiempo o si se trató de un fallecimiento repentino.

Más Albert alcanzó la popularidad en el año 2006, cuando se convirtió en el personaje del Teniente Steve Murphy, un militar americano de Utah que había desertado del ejército de su país y buscaba ganar el Campeonato de 100% Lucha para poder regresar a su patria, según la historia del programa.

Lamentamos comunicar el fallecimiento de Pablo Mas Albert, conocido en 100% Lucha como el Teniente Murphy & Sodrak.

Uno de los mejores luchadores del programa y leyenda del wrestling argentino.



Enviamos condolencias a sus familiares, amigos y fananticos.



QEPD. pic.twitter.com/GPF8D7zlrL — AEW Argentina 🇦🇷 (@AEW_Argentina) June 22, 2026

Aunque nunca logró conquistar el título principal, sí obtuvo un torneo relámpago de parejas junto a McFloyd en 2007. También protagonizó una de las rivalidades más llamativas con Ron Doxon, un supuesto agente del servicio secreto estadounidense que intentaba controlar sus movimientos.

El luchador también encarnó al personaje de Sodrak, Amo de la Oscuridad, enmascarado con el que integró la denominada “Dupla del Terror” junto a Cara de Máscara.

En 2008 salió de 100% Lucha, pero continuó con su carrera en Guerreros del Ring y encabezó el piloto de Show Catch en 2011, donde sumó un nuevo personaje conocido como La Bestia.

¿Quieres saber más?

¿De qué murió James Burrows? Legendario director de ‘Friends’ y ‘The Big Bang Theory’

¿Qué le pasó a Luis de Alba? Este es su estado de salud | VIDEO

Familia de Oliver Tree confirma la última voluntad del cantante: ‘Su legado vivirá a través de su fundación’

Conmoción en la lucha libre: Konnan, el luchador que marcó época en la AAA, pierde ambas piernas