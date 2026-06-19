¿De qué murió James Burrows? Legendario director de ‘Friends’ y ‘The Big Bang Theory’

La industria del entretenimiento está de luto tras darse a conocer la muerte de James Burrows, un destacado directos que estuvo a cargo de diversas producciones televisivas que pasaron a ser parte de la cultura pop.

Series de comedia como Cheers, The Big Bang Theory, Friends y Will & Grace, entre otras formaron parte del catálogo del realizador, quien murió con 85 años de edad. La noticia fue confirmada en un comunicado oficial de la familia publicado por la revista People.

Television lost a visionary today.



If you were a fan of iconic comedies at any point in the last 50 years, you were a fan of James Burrows. He left his imprint on practically every TV hit, every Emmy-winning classic, every legendary show that still make us laugh to this day.… pic.twitter.com/BSWGVP0l2d — Motion Picture Association (@motionpictures) June 20, 2026

¿De qué murió James Burrows?

Hasta el momento, la causa de muerte de James Burrows permanece restringida para sus familiares y seres queridos, por lo que no se sabe el motivo detrás de su fallecimiento.

Sin embargo, se informó que el director “falleció en paz” mientras se encontraba rodeado por sus seres queridos, por lo que las personas han comenzado a asociar lo sucedido con la edad del ganador de 11 Emmys.

Así dieron a conocer la muerte de James Burrows

“Celebramos la extraordinaria vida y el legado perdurable de James ‘Jimmy’ Burrows, quien falleció hoy en paz rodeado de su amada familia", compartió la familia. “Durante más de cinco décadas, Burrows fue uno de los directores más influyentes y queridos de la historia de la televisión”.

También señalaron su labor dentro de la industria del entretenimiento. “Como director legendario, mentor y fuerza creativa, ayudó a moldear generaciones de comedia y brindó una alegría inmensa al público de todo el mundo”, declararon en el comunicado.

“Jimmy Burrows was the man behind the curtain. He knew how to make us laugh, what buttons to push and was the absolute master of getting the most out of every joke. His loss to the television comedy world is immeasurable. Every time you have a smile on your face watching ‘The… pic.twitter.com/p0LKXe1iGK — NBC Entertainment (@nbc) June 19, 2026

A través de cinco décadas de trayectoria, la figura dirigió más de mil episodios y se convirtió en un referente de la comedia por su capacidad de construir personajes memorables para la pantalla chica.

La familia también destacó “su amabilidad, generosidad y fe en la gente a su alrededor” y agregaron que “poseía una rara habilidad para hacer que todos mejoraran y era conocido por recordar el nombre de cada persona que conocía, haciendo que sus compañeros de todos los niveles se sintieran vistos, valorados y apreciados”.

“Ante todo, Burrows fue un esposo, padre y abuelo ejemplar. Le sobreviven su amada esposa, Debbie, sus cuatro hijas y sus siete nietos. Lo extrañaremos profundamente y siempre lo recordaremos. Nuestros pensamientos están con Debbie, sus hijos y nietos, su familia, amigos, colaboradores y todos aquellos cuyas vidas tocó. Que su memoria sea una bendición”, finaliza el comunicado.

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