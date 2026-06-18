Muere Tom Dreesen, pionero de la comedia y telonero de Frank Sinatra

Tom Dreesen, quien junto con su socio Tim Reid formó uno de los primeros dúos de comedia stand-up interracial de Estados Unidos y más tarde pasó años como telonero de Frank Sinatra, murió el miércoles. Tenía 86 años.

Dreesen murió en su casa de Los Ángeles, según la publicista Lori De Waal. No se informó la causa de la muerte.

Tras conocerse en Chicago, Dreesen y Reid, quien era negro, formaron “Tim and Tom” en 1969. En un contexto de tensiones raciales latentes, usaron el humor para abordar temas sociales y promover el entendimiento entre públicos de distintos orígenes.

Trabajaron juntos hasta mediados de la década de 1970. Reid luego alcanzó el éxito en solitario al interpretar al DJ Venus Flytrap en la popular comedia de televisión “WKRP in Cincinnati”, donde Dreesen fue estrella invitada.

“Cuando era niño encontré un álbum que él y su compañero de comedia hicieron llamado Tim and Tom, me lo llevé a casa y lo puse, y fue uno de los álbumes que cambió el rumbo de mi vida. Tan bueno”, escribió el comediante y cineasta Mike Binder en X.

Tras separarse de Tim Reid, Tom Dreesen perfeccionó un número de comedia en solitario, con más de 500 apariciones en la televisión nacional, incluidas 60 visitas a “The Tonight Show Starring Johnny Carson”.

También fue invitado frecuente y, en ocasiones, presentador invitado en “The Late Show with David Letterman”. Su amistad se remontaba a principios de la década de 1970, cuando ambos trabajaban en The Comedy Store en West Hollywood, California.

La última aparición televisiva de Tom Dreesen fue la semana pasada en “Comics Unleashed with Byron Allen”, que reemplazó el programa nocturno de CBS de Stephen Colbert que fue cancelado.

Dreesen fue telonero de Sinatra durante 14 años y se hizo cercano al artista.

“Si te quería, veneraba el suelo que pisabas”, dijo Dreesen al periódico The Desert Sun en 2014. “En muchos sentidos, era como un padre para mí. Yo no tuve un padre al que realmente le importara tanto dónde estaba y qué hacía. Pero Frank me daba consejos y orientación, y luego, en muchos aspectos, era un amigo. Yo lo admiraba muchísimo”.

Dreesen también salió de gira con Sammy Davis Jr., compañero de Frank Sinatra en el Rat Pack, así como con Liza Minnelli, Smokey Robinson, Gladys Knight y Tony Orlando.

“Fue uno de los comediantes más brillantes de todos los tiempos. Esta noche, una vez más, estará abriendo para Dean, Frank y Sammy”, publicó Deana Martin, hija de Dean Martin, en X.

En 2008, coescribió el libro “Tim and Tom: An American Comedy Act in Black and White” y en 2020 publicó sus memorias.

Tom Dreesen actuó en programas de televisión como “Columbo”, “Murder, She Wrote” y “Touched by an Angel”. Sus papeles en cine incluyeron “Spaceballs”, “Man on the Moon” y “Trouble With the Curve”, además de las películas de HBO “The Rat Pack” y “Lansky”.

Participó activamente en labores benéficas, charlas motivacionales y causas de veteranos, incluido su servicio como embajador de la Fundación Gary Sinise.

“Estados Unidos perdió a uno de nuestros grandes comediantes y patriotas, y yo perdí a un querido amigo”, publicó Sinise en X.

Tom Dreesen nació el 11 de septiembre de 1939 en Chicago, fue uno de ocho hijos de una familia en el suburbio de Harvey. Se alistó en la Marina de Estados Unidos a los 17 años y, tras cumplir su servicio en 1960, regresó a casa para trabajar en una serie de empleos, entre ellos la venta de seguros.

A Dreesen le sobreviven sus hijas Amy y Jennifer, de su matrimonio con Maryellen Subock, que terminó en divorcio en 1984, así como siete nietos. Su hijo Tommy murió antes que él.

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