Raúl Campos debuta en el cine con ‘Sobriedad, me estás matando’, una comedia negra sobre la adultez

“Hicimos la película que nadie nos hubiera dejado hacer”, sentenció Raúl Campos, director de Sobriedad, me estás matando en entrevista con La Razón. El productor de especiales de comedia como Furia Ñera de Carlos Ballarta o series como LOL: Last One Laughing, incursiona en el cine con una cinta hecha entre amigos que busca generar debate desde el humor negro.

Sobriedad, me estás matando sigue la historia de Raffi (Octavio Hinojosa), un hombre de casi 40 años que tras 17 años en diferentes terapias de rehabilitación, se enfrenta al mundo real en el proceso de dejar las adicciones. En el camino, recuerda lo cruel que puede ser el estar consciente de tu entorno y enfrentar las expectativas propias y ajenas.

“Si bien parece que (la película) habla de las adicciones, paradójicamente es de la sobriedad. Casi no tiene consumo de drogas, es el proceso de no consumirlas para alguien que las necesita o las quiere”, comentó sobre el proyecto que coescribió junto con Félix de Valdivia y Octavio Hinojosa, quien protagoniza el filme.

Entre los elementos principales del filme, además de crear un personaje “profundamente antipático”, el director mencionó la importancia de comprender que las adicciones son una manifestación de “un malestar generacional de vacío existencial” y profundizó: “En un abrir y cerrar de ojos, ya te pasaron 20 años encima y dices ¿Qué hice? ¿Podré reconstruir la vida que ya no tuve o hacer las cosas que ya no hice?”, dijo.

“Estamos saturados de información vía las redes sociales, donde todo el mundo nos dice que no somos suficientes y que alguien más está haciéndolo mejor que nosotros. Existe esta ultrademanda a que tu vida sea fuera de serie y se nos han olvidado los vínculos más simples, pero más profundos: los amigos, la familia… Parecería que vivir una vida normal o sobria es un fracaso. Y eso es algo que estamos viviendo todos en esta época”, comentó.

No eres especial, baja ya de esa nube… 🎶



Escucha ya la canción oficial de Sobriedad me estás Matando, Vidas Felices, por @chetesgarza. 😎🚬 Link en el primer comentario.



¡Nos vemos en el cine! pic.twitter.com/vydJX6pken — Cinépolis Distribución (@CinepolisDist) January 19, 2026

La decepción de no alcanzar las expectativas es un tema recurrente en la película, que vemos no solo desde la perspectiva de Raffi, sino también con personajes que aparentaban estabilidad como Inés (Maya Zapata), quien tras formar una familia ‘perfecta’, termina divorciada y que según el director, refleja “estas decisiones que parecen las correctas, pero que a lo largo del tiempo parecería que solamente nos pusieron una emboscada. ‘Eso de la vida feliz es una mentira cruel’, dice su personaje, y pues sí, sí lo es a veces”, reflexionó.

A pesar del aparente entorno depresivo que acompaña a la temática central de la película, Campos alcanza a observar un entorno esperanzador: “Es una película que trata de provocar esa esperanza frente al desánimo [...] La película sí plantea alternativas de vida y la principal postura es volver a conectar con lo importante, con la familia, con los amigos, con las cosas que nos dan identidad, que realmente nos hacen felices”, expresó.

Sobriedad, me estás matando se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Morelia y llegará a todas las salas de Cinepolis en México este 29 de enero. Raúl Campos asegura que ha llegado al cine para quedarse y ya trabaja en su siguiente proyecto, donde seguirá su tono cómico pero reflexivo: “Hagamos lo que hagamos, vamos a seguir tomando riesgos para tratar de provocar emociones inesperadas”, afirmó.