Manuel Calderón: La comedia también habla de quiénes somos

Como parte del primer estreno del año en Netflix, disponible a partir del 1 de enero, la serie Amor de oficina marca un nuevo paso en la carrera de Manuel Calderón, quien se suma al elenco de esta comedia romántica ambientada en el universo corporativo. La producción, creada por Carolina Rivera y dirigida por Sebastián Sariñana, propone una mirada satírica sobre las relaciones laborales, los egos profesionales y los vínculos afectivos que se cruzan en un entorno dominado por la ambición.

Calderón interpreta a Gutiérrez, un personaje que se integra al engranaje empresarial donde se desarrolla la historia y que funciona como un reflejo reconocible de la vida cotidiana en las oficinas. “Es un proyecto que mezcla varias cosas que le puede dar mucho a la gente: tiene comedia y es romántico, un sitcom muy telenovelesco. Está perfecto para verlo en familia”, señala el actor en entrevista con La Razón, convencido de que el humor surge de aquello que el espectador identifica como propio.

La serie sigue a Graciela y Mateo, dos rivales profesionales que compiten por el puesto de CEO mientras enfrentan una atracción inevitable. Entre juntas tensas, jerarquías marcadas y romances que Recursos Humanos no aprobaría, la narrativa construye un retrato cercano de los espacios laborales contemporáneos. En ese contexto, Gutiérrez aporta un tono particular que equilibra la sátira con la empatía.

El actor llegó al proyecto tras un proceso de casting que lo llevó a redefinir su aproximación al personaje. “Hice la prueba para otro rol y me quedé con Gutiérrez. Me puse a explorar al godín que quería hacer y me fijé mucho en mi abuelo: se llevaba sus toppers, siempre andaba de traje, incluso cuando se retiró. Gutiérrez es un apasionado de su trabajo”, explica. Esa observación personal se convirtió en una herramienta clave para dotar de verosimilitud al personaje.

El rodaje se extendió por cerca de dos meses y exigió una rutina intensa. “Llegábamos todos los días a las seis de la mañana y salíamos a las seis de la tarde. Dentro de este universo, en el fondo estás en tu cubículo trabajando, jugando a ser oficinista”, recuerda. La primera temporada consta de ocho episodios y apuesta por un reparto coral que, a decir del actor, permite que distintos perfiles del público se identifiquen con la historia.

Calderón reflexiona también sobre el momento actual del audiovisual. “Creo que hay muchas más oportunidades para que cada formato encuentre su lugar. El humor se puede abordar desde la perspectiva de cada realizador; el público llega sólo al contenido que desea consumir y habrá de todo”, afirma. Esa diversidad se refleja en su participación reciente en Vecinos de TelevisaUnivision, una serie que, señala, mantiene una conexión constante con la audiencia, lo cual es difícil de conseguir actualmente.

Con 20 años de trayectoria, el actor repasa su camino profesional con perspectiva. “Estudié la carrera, regresé de Puebla e hice casting. En teatro El evangelio según Clark Kent en el Drama Fest fue un punto importante. Mi primer trabajo en televisión fue en la telenovela, Amor en custodia de TV Azteca. Recuerdo estar feliz, y con mi primer pago me fui a comprar jamón serrano para festejar”, comparte.

Aunque la comedia ha sido el género que más le ha abierto puertas, Calderón busca ampliar registros. “Acabo de filmar una película como protagonista en cine, es de terror: La reliquia, de Alejandro Alfaro” . En paralelo, impulsa proyectos desde la producción. “Tenemos una casa productora, CC Universo, junto con Gloria Castro, y formamos parte del colectivo audiovisual Waxinango Films. Nos juntamos varias productoras para generar contenido corto para redes sociales”, concluye.