Hace unas horas se confirmó la muerte del cantante dominicano Alex Bueno, uno de los grandes ídolos del merengue y la bachata. La noticia conmocionó a sus fans y colegas, quienes lo recuerdan como uno de los intérpretes más queridos del género.

El artista de 62 años falleció el 18 de junio en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, a las 9:43 de la mañana, según informó su equipo en un comunicado oficial difundido en su cuenta de Instagram.

La repentina muerte del intérprete de “Que Vuelva” ha dejado con miles de dudas a sus seguidores; aquí te contamos de qué falleció.

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Muere Alex Bueno, ídolo del merengue y la bachata; ¿de qué falleció?

En un comunicado publicado el 17 de junio en Instagram por el equipo del artista, se informó del delicado estado de salud del cantante. Se dio a conocer que, en septiembre de 2025, Alex Bueno fue trasladado a Estados Unidos tras detectársele un tumor cerebral, el cual fue extirpado con éxito.

Sin embargo, se reveló, los estudios posteriores revelaron la presencia de células cancerígenas en otras áreas de su cuerpo, lo que obligó al cantante a iniciar un tratamiento preventivo.

“En el pleno ejercicio de su derecho a la intimidad, Alex decidió mantener bajo absoluta privacidad esta nueva etapa de su recuperación, con la convicción y el optimismo de superar también este diagnóstico. Su equipo, familiares y allegados respetamos y respaldamos firmemente su decisión”, se lee en el comunicado.

Aunque su evolución marchaba de manera positiva, hace tres semanas Alex Bueno presentó una baja considerable en sus niveles de sodio y presión arterial, lo que generó un fuerte decaimiento físico y complicaciones en su cuadro clínico.

Finalmente, el 18 de junio se confirmó su fallecimiento en la unidad de cuidados intensivos donde permanecía ingresado.

¿Quién era Alex Bueno?

Alex Bueno nació en San José de las Matas, República Dominicana, y desde joven mostró un talento excepcional para la música. Con su voz versátil y su capacidad para interpretar tanto merengue como bachata, se convirtió en una figura clave de la música caribeña.

Entre sus éxitos más recordados destacan “Que Vuelva”, “Yo Me Iré”, “Busca un Confidente”, “Pídeme” y “Con el Alma Desnuda”, entre otras que han acompañado durante años a miles de personas.

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