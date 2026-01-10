Un hombre por semana: comedia, romance y apps

La comedia romántica mexicana protagonizada y codirigida por Ana de la Reguera, Un hombre por semana, marca el regreso de la colaboración entre el director Marco Polo Constandse y la productora Tania Benítez, tras varios años sin trabajar juntos. La narrativa de la película donde participan Roberto Quijano, Martín Altomaro, Axel Ricco, Patricia Garza y El Capi Pérez, entre otros, sigue a una mujer divorciada que decide conocer a un hombre diferente cada semana mediante aplicaciones de citas, en un escenario donde las dinámicas afectivas, los ritmos laborales y el uso de plataformas digitales influyen en la manera de vincularse.

El Dato: La cantante Amanda Miguel participa como narradora de la historia, y su música (incluso “Así no te amará jamás”) es fundamental para el arco emocional de la protagonista.

Marco Polo Constandse explicó en entrevista con La Razón, que tomó la decisión de compartir la dirección para poder concentrarse en el diseño creativo del largometraje. “Había una necesidad total de poderme concentrar en la dirección y compartirle completamente el volante a Tania”, afirmó. Para el realizador, el modelo colaborativo responde a la complejidad logística que implica filmar comedia para pantalla grande: tiempos ajustados, precisión en los remates y supervisión de acting en simultáneo con fotografía y ritmo narrativo. De la Reguera se sumó posteriormente con la intención de aportar una voz que enriqueciera la lectura del guion escrito por Itzel Lara y Adriana Pelusi.

1:37 minutos tiene de duración la película mexicana

Por su parte, Tania Benítez señaló que el mayor desafío fue gestionar una codirección con tiempos estrechos: “Era la primera vez que producía una codirección. Tenía que escuchar ambas voces e integrarlas de cara a lo que querían lograr”. Subrayó que la coordinación entre departamentos permitió mantener continuidad tonal y claridad en la puesta. En comedia, agregó, la relación entre gestión y tempo es determinante: “En comedia siempre se extraña poder darles más tiempo a los directores y al elenco”.

Tania Benítez, productora, y Marco Polo, director. ı Foto: Especial y Daniel Ornelas

El Tip: La película se estrenó en cines el jueves. Participan, además de Ana de la Reguera, Roberto Quijano, Patricia Garza y Epy Vélez.

El equipo decidió privilegiar el estreno en cines y no en una plataforma. Para Constandse, la exhibición en salas sigue siendo un componente estructural del mercado cinematográfico nacional porque habilita conversación previa, reseñas, entrevistas y una fase promocional que sirve para empujar el título hacia otras ventanas. “Las películas que salen sin campaña se pierden; se hace más difícil que encuentren a su público. El impacto de un estreno sin comunicación limita la vida comercial del contenido, incluso si luego llega a plataformas o aviones”, dijo.

12 años al menos debe tener el público para ver en cines la cinta

La productora coincidió en que la ventana tradicional conserva utilidad industrial. Desde su perspectiva, el mercado mexicano atraviesa un proceso de reacomodo, donde productores, distribuidoras y plataformas ajustan estrategias para retener público. “Estamos reaprendiendo a comunicarnos y reencontrarnos con el público. La reducción de incentivos y la contracción de inversión han elevado los umbrales necesarios para levantar proyectos, aunque considero que las historias con autenticidad mantienen oportunidad de circulación”, concluyó.