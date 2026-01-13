Las Damitas Histeria: Vencimos el miedo al ridículo en la comedia

Las Damitas Histeria, el dúo conformado por Bárbara Malacara y Verónica Monti, después de saltar de TikTok e Instagram al formato de podcasts, donde ya ganaron dos premios en los Spotify Podcast Awards 2025, están convencidas que lo más importante ha sido vencer el miedo al ridículo al hacer comedia. Y no sólo eso, además de provocar risas, invitar a otras mujeres a que se conozcan a sí mismas y se atrevan a lo que quieran.

“Siento que siempre ha sido este tema de las mujeres en la comedia, que muchas veces se ha visto limitado por el miedo que sienten algunas a verse feas o ridículas. Y pues nosotros, la verdad es que ya vencimos ese miedo”, dijo entre risas Bárbara Malacara.

El Dato: Entre los invitados que han recibido en “Momentos” destacan Las Pandora, Ana de la Reguera, Mario Aguilar, Karla Díaz y Herly, por mencionar algunos.

En un momento en el que los podcasts liderados por mujeres han incrementado, Las Damitas Histeria celebran este auge, pues es la oportunidad de abordar temas desde sus perspectivas.

“Está increíble, en realidad está super bien, nos hacía falta contenido para mujeres. Desde antes de la pandemia había muchos proyectos de hombres para hombres y para mujeres, pero no es lo mismo tener una perspectiva femenina de cosas que nos pasan a diario, como tener una familia, tener pareja, amigos, cosas que nos han pasado. Es muy lindo también compartir espacios con mujeres muy talentosas y muy chingonas”, comentó Verónica Monti.

Consideraron que el caso de Las Damitas Histeria, ellas aportan al abordar diversos temas como la relación con la familia, las rupturas amorosas, vivencias en fiestas de oficina o trabajo y la amistad, entre otros más. Además, en su proyecto Momentos, en el que invitan a famosos a contar sus vivencias “más histeriquillas” y “más enejes” también permiten ver que las personas cometen errores, pero eso no las define.

El dúo de comedia ya listo para la gira. ı Foto: Especial

“Nosotras fuimos educadas por una generación que también traía pura tontería en la cabeza. Entonces invitamos mucho a las mujeres a conocerse a sí mismas, a tomar terapia, a aprender a ser amigas, deshacernos de este mito de que las mujeres no podemos ser amigas. Es mucho esta cuestión de decir ‘las amigas existen y salvan’. Decir que nos gusta tener relaciones, ponernos borrachas, que cometemos errores, decimos groserías, nos gusta hacer cosas que se supone que no deberíamos hacer, porque tenemos que ser unas damitas. No, en realidad somos salvajes”, expresó Bárbara Malacara.

Las Damitas Histeria se sienten felices de lo que han logrado hasta ahora y, ya con una gira que realizaron en Europa, comienzan este 2026 con el El Vero FEST: Vinito y Churrería Tour, para celebrar a Verónica Monti en la Ciudad de México, Zapopan, Jalisco, y Monterrey, Nuevo León, el 16, 24 y 31 de enero, respectivamente. La primera sede será el Auditorio BB; la segunda el Teatro Galerías y la tercera, el Auditorio Río 70.

“Esto es por mi cumpleaños y lo que podemos decir es que cada uno va a ser temático. En Ciudad de México es de aliens. En Guadalajara, de vampiros y en Monterrey, algo muy de vaqueros”, compartió Verónica Monti.

Este tipo de show para este dúo significa seguir disfrutando de una fama que todavía les permite esa cercanía con el público. “Sabemos que somos vistas, pero creo que estamos en un nivel de reconocimiento que todavía nos permite tener esta relación cercana con las personas”, dijo Bárbara Malacara, quien en 2025 debutó como cantante con una participación en el Lunario del Auditorio.

Sobre lo que sigue hacia el futuro, ambas coincidieron en que es seguir divirtiéndose con este proyecto y no perder el rumbo ni el piso.

“Algo que caracteriza mucho a Las Damitas Histeria es no idealizar, que no hay un plan hacia dónde ir. Hemos intentado ser muy terrenales, planear con las cosas que ya tenemos en las manos. Intentamos no divagar”, compartió Verónica Monti.

Finalmente, acerca de a quiénes les gustaría tener de invitados en la sección “Momentos”, con el humor que las caracteriza respondieron: Sabino y Carín León, sus grandes amores platónicos.

El Vero FEST

- Ciudad de México

CUÁNDO: Viernes 16 de enero, 9:00 p.m.

DÓNDE: Auditorio BB

BOLETOS: Desde $590 MXN + cargos

- Zapopan, Jalisco

CUÁNDO: Sábado 24 de enero, 7:00 p.m.

DÓNDE: Teatro Galerías

BOLETOS: Desde $590 MXN + cargos

- Monterrey, NL

CUÁNDO: Sábado 31 de enero, 8:00 p.m.

DÓNDE: Auditorio Río 70

BOLETOS: Desde $590 MXN + cargos