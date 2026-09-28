Benjamín Satterley, ‘PAC’: Así fue su última lucha antes de morir | VIDEO

Así fue la última lucha de PAC antes de morir

La Lucha libre de élite (AEW, por sus siglas en inglés) informó este domingo que Benjamín Satterley, el luchador conocido como “PAC”, perdió la vida a los 40 años de edad.

La AEW realizó una publicación para informar la muerte de uno de los luchadores más reconocidos que han pisado su cuarilátero, y envió sus condolencias a familiares, amigos y seguidores de PAC.

PAC comenzó su paso por la lucha libre profesional en 2004, y se unió a la AEW en 2019, “donde ostentó múltiples campeonatos de AEW y participó en algunos de los combates más memorables de la historia”.

“Originario de Newcastle upon Tyne, Inglaterra, Satterley comenzó su carrera en la lucha libre en 2004 y luchó para organizaciones de todo el mundo, cautivando a los aficionados con sus innovadores movimientos aéreos y su increíble habilidad en el ring” se lee en la publicación de la AEW.

All Elite Wrestling is saddened to announce the passing of Benjamin Satterley, aka Pac. A native of Newcastle upon Tyne, England, Satterley began his wrestling career in 2004 and went on to perform for wrestling organizations all over the world, captivating fans with innovative… pic.twitter.com/uqzO371t2V — All Elite Wrestling (@AEW) September 28, 2026

Última lucha de PAC antes de morir

La última pelea de PAC ocurrió justo un día antes de morir, pues el 26 de septiembre se enfrentó al campeón nacional de la AEW, Andade “El Ídolo”, durante el evento NOW que se llevó a cabo en la Arena de Chicago.

En este enfrentamiento, Andrade logró continuar con su Campeonato Nacional, pues PAC falló en uno de los movimientos que lo llevaron a ser reconocido en el cuadrilátero, su Black Arrow.

Como parte de una deuda pendiente por la lucha que se canceló en 2021, PAC y Andrade se enfrentaron con movimientos veloces y fuertes que parecían indicar una pelea rápida.

Entre candados, codazos, lariat, súplex, moonsaul suicida, espaldas en la plancha y movimientos como el Día de los Muertos y Frankensteiner, el Black Arrow fallido de PAC llevaron a que Andrade pudiera aplicarle una llave para poner Benjamín Satterley con la espalda plana y retener su título.

We're starting off All Out with the National Title! And before @BastardPAC takes on @AndradeElIdolo, @ReneePaquette has this report.



Watch #AEWAllOut LIVE on HBO Max PPV pic.twitter.com/7oXmTOm6BO — All Elite Wrestling (@AEW) September 27, 2026

Antes de que se diera a conocer la muerte de PAC, El ídolo compartió un mensaje dirigido a PAC por medio de sus redes sociales, en el que reconocía el potencial del peleador.

Andrade El Idolo vs. PAC



AEW All Out 2026



🎧- Chine Gun (Westside Gunn) pic.twitter.com/k8gICQpgAb — justynvert (@justynvert) September 27, 2026

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