¿Javier Aguirre llevará mexicanos al Valencia? El Vasco se sincera y manda un mensaje al respecto

En su presentación como nuevo director técnico del Valencia, Javier Aguirre fue cuestionado por los reporteros respecto a su piensa llevar futbolistas mexicanos a las filas de los Chés, que esta temporada pelean por no descender, y su respuesta fue contundente.

Uno de los mexicanos que estuvo muy cerca de irse a Europa tras el Mundial es Erik Lira, de quien Aguirre Onaindia aseguró que tiene toda la calidad para jugar en el viejo continente. Sin embargo, fue cauto y admitió que no puede responder por el momento si él u otro azteca podría unirse a la plantilla de los Murciélagos.

¡HAZLO, VASCO! 🙏



La respuesta de Javier Aguirre sobre si le gustaría llevar a Erik Lira a Valencia. 👀🇲🇽 pic.twitter.com/nrw8JuaxqF — TNT Sports México (@tntsportsmex) September 28, 2026

“Yo soy empleado del club, no manejo presupuesto, ni dinero. Erik es amigo, es un jugador sensacional como muchísimos jugadores mexicanos que podrían jugar en Europa tranquilamente, pero no puedo contestar ahorita esto”, declaró Javier Aguirre en conferencia de prensa.

Javier Aguirre quiere analizar a la plantilla del Valencia

En el mismo tenor, el estratega mexicano reconoció que su prioridad es que los futbolistas lesionados se recuperen, pues todavía le falta analizar por completo al plantel del Valencia.

“Lo primero que veo es que hay muchos lesionados y eso es lo que me ocupa de momento. Tenemos que recuperarlos, que cambien esa cara. No tengo bien diagnosticado cómo está el equipo”, ahondó al respecto el ‘Vasco’.

Javier Aguirre toma al Valencia ubicado en el penúltimo puesto de la clasificación en LaLiga con cuatro unidades después de siete jornadas, solamente arriba del Málaga, que suma tres puntos.

¿Cuándo debuta Javier Aguirre como entrenador del Valencia?

El debut de Javier Aguirre como director técnico del Valencia será el próximo 11 de octubre, cuando los Chés visiten al Racing de Santander en cotejo correspondiente a la Fecha 8 de LaLiga.

El primer partido de los Murciélagos con el ‘Vasco’ en el timón debió esperar más de lo deseado a causa de la Fecha FIFA, que orilló a que el campeonato del futbol español se pusiera en pausa por dos fines de semana.

EVG