Javier Aguirre dirige su primera práctica con el Valencia; sus nuevos futbolistas se burlan

Javier Aguirre ya dirigió su primer entrenamiento con el Valencia CF y empezó su nueva aventura en el LaLiga de España. El equipo blanquinegro compartió en redes sociales imágenes del Vasco dando sus primeras indicaciones y presentándose con sus jugadores.

El estratega mexicano, de acuerdo con información de medios, llegó a Valencia a las 9:30 horas, hora de España. Del Aeropuerto de Manises viajó directamente a la Ciudad Deportiva de Paterna, en donde entrenó por primera vez a su nueva plantilla.

🤝 Javier Aguirre saluda a la plantilla en su primer día como entrenador del Valencia CF 🦇🇲🇽 pic.twitter.com/6LqjcyMuUp — Valencia CF (@valenciacf) September 24, 2026

El cuadro de los Chés compartió un video en donde el Vasco saluda de mano uno a uno a sus nuevos jugadores, algunos le regresaban una palabra de bienvenida y otros sonreían, una acción que algunos tomaron como una burla para el entrenador mexicano.

Aguirre salió al césped de la que será su nueva casa vestido todo de negro, con gorra. Miró atentamente a sus futbolistas, se le vio hablando con los jugadores de mayor experiencia y peso dentro del club.

Javier Aguirre llega al Valencia con la meta clara; salvar del descenso a los Murciélagos, que se encuentran en la penúltima posición de la Liga de España con 4 puntos, producto de una victoria, un empate y cinco derrotas.

✈️ Del aeropuerto, directo al campo de entrenamiento



🦇 Javier Aguirre ya dirige su primera sesión con el @valenciacf pic.twitter.com/eOVu07QCFX — Valencia CF (@valenciacf) September 24, 2026

El Director Deportivo del Valencia CF, Braulio Vázquez, dijo que la elección del Vasco como estratega del primer equipo se debe a que no le teme a los retos. El entrenador llega acompañado por Toni Amor y Pol Lorente, quien hasta hace unos días seguía siendo preparador físico de la Selección Mexicana.

“Javier Aguirre tiene mucha experiencia, creo que es un gran gestor de grupos y los contextos importantes como el nuestro no le asustan. Vamos a intentar ayudarle en lo posible. Primero tiene que conocer a los jugadores, porque una cosa es verlos por la televisión y otra tenerlos día a día entrenando y compitiendo”, dijo Vázquez.

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