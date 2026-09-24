Javier Aguirre dirige su primera práctica con el Valencia; sus nuevos futbolistas se burlan

Javier Aguirre ya dirigió su primer entrenamiento con el Valencia CF y empezó su nueva aventura en el LaLiga de España. El equipo blanquinegro compartió en redes sociales imágenes del Vasco dando sus primeras indicaciones y presentándose con sus jugadores.
El estratega mexicano, de acuerdo con información de medios, llegó a Valencia a las 9:30 horas, hora de España. Del Aeropuerto de Manises viajó directamente a la Ciudad Deportiva de Paterna, en donde entrenó por primera vez a su nueva plantilla.
El cuadro de los Chés compartió un video en donde el Vasco saluda de mano uno a uno a sus nuevos jugadores, algunos le regresaban una palabra de bienvenida y otros sonreían, una acción que algunos tomaron como una burla para el entrenador mexicano.
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Aguirre salió al césped de la que será su nueva casa vestido todo de negro, con gorra. Miró atentamente a sus futbolistas, se le vio hablando con los jugadores de mayor experiencia y peso dentro del club.
Javier Aguirre llega al Valencia con la meta clara; salvar del descenso a los Murciélagos, que se encuentran en la penúltima posición de la Liga de España con 4 puntos, producto de una victoria, un empate y cinco derrotas.
El Director Deportivo del Valencia CF, Braulio Vázquez, dijo que la elección del Vasco como estratega del primer equipo se debe a que no le teme a los retos. El entrenador llega acompañado por Toni Amor y Pol Lorente, quien hasta hace unos días seguía siendo preparador físico de la Selección Mexicana.
“Javier Aguirre tiene mucha experiencia, creo que es un gran gestor de grupos y los contextos importantes como el nuestro no le asustan. Vamos a intentar ayudarle en lo posible. Primero tiene que conocer a los jugadores, porque una cosa es verlos por la televisión y otra tenerlos día a día entrenando y compitiendo”, dijo Vázquez.
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