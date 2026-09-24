Tyson Fury vs Anthony Joshua es oficial; fecha y sede de la pelea de peso completo

Tyson Fury y Anthony Joshua se enfrentarán en pelea de pesos completos

El esperado enfrentamiento entre Tyson Fury y Anthony Joshua por fin se hará realidad. Los dos excampeones mundiales de peso pesado tienen previsto enfrentarse el 11 de diciembre en Cardiff, informó el jueves el promotor Turki Alalshikh.

“Durante 15 años nadie ha podido concretar esta pelea. Ahora puedo confirmar que Fury vs. Joshua llegará al Reino Unido, como les prometí a los aficionados británicos del boxeo. Se acabó el tiempo de hablar...”, publicó Alalshikh en X.

🥊 Tyson Fury vs Anthony Joshua



💫 Years in the making. One night to settle it.



📆 December 11th

📍 Principality Stadium, Cardiff, UK

📺 LIVE on Netflix | Ring Magazine pic.twitter.com/1AFyUYVMA5 — Ring Magazine (@ringmagazine) September 24, 2026

La pelea se realizará en el Principality Stadium. El choque entre los rivales británicos ha sido una de las peleas más esperadas durante más de una década.

“La espera terminó. Tyson Fury y Anthony Joshua por fin chocan”, proclamó Matchroom, el promotor de Joshua, en X.

Fury salió del retiro este año y regresó al ring por primera vez en más de un año con victorias ante Arslanbek Makhmudov y Mariusz Wach.

Las únicas peleas de Joshua desde que perdió su combate por el título mundial de la FIB ante Daniel Dubois en 2024 fueron contra el youtuber Jake Paul y Kristian Prenga.

Alalshikh es un asesor saudita que organiza carteleras de boxeo para el reino.

Aunque es discutible que Fury y Joshua ya hayan pasado su mejor momento, se trata de una pelea que aun así probablemente atraerá la atención mundial y se transmitirá en vivo por Netflix en las primeras horas de la madrugada, ya entrando el 12 de diciembre.

Se necesitará aprobación para permitir que la pelea se lleve a cabo a esa hora.

El líder del Consejo de Cardiff, Chris Weaver, indicó: “Aún quedan algunos arreglos por finalizar con los organizadores, incluidos los cambios que se requieran en la licencia del recinto del Principality Stadium, pero esperamos con interés dar la bienvenida a los aficionados a la ciudad para lo que promete ser una noche inolvidable de boxeo”.

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