Guardians vs Rays: Dónde ver EN VIVO el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de la MLB

El Juego 4 entre Guardians y Rays se pospuso para el sábado por las lluvias en Cleveland.

Los Cleveland Guardians y los Tampa Bay Rays se enfrentan este sábado 17 de octubre en el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de la MLB, un encuentro que se aplazó un día a causa de las condiciones meteorológica el Cleveland, Ohio.

El Progressive Field recibe su segundo encuentro en esta serie en la que se definirá el segundo clasificado a la Serie Mundial 2026, en la que los Milwaukee Brewers esperan rival tras hbaer terminado con el sueño de los Dodgers por lograr el tricampeonato.

Due to inclement conditions, ALCS Game 4 between the Rays and Guardians has been postponed to Saturday at 8 pm ET. Game 5 will shift to Sunday at 5 pm ET. pic.twitter.com/mnXH8D7Yx7 — MLB (@MLB) October 17, 2026

Los Guardians llegan con ventaja de 2-1 a este Juego 4 ante los Rays, que de conseguir el triunfo forzarían un sexto partido en la Serie de Campeonato de la Liga Americana de la MLB.

¿Dónde pasan EN VIVO el Juego 4 entre Guardians y Rays?

El Juego 4 entre Guardians y Rays, por la Serie de Campeonato de la Liga Americana de la MLB, se jugará este sábado 17 de octubre en el Progressive Field de Cleveland, Ohio, Estados Unidos. El encuentro comenzará a las 18:00 horas del Centro de México y podrá seguirse en vivo por las señales de ESPN y Disney+.

Fecha : Sábado 17 de octubre

Hora : 18:00

Estadio : Progressive Field

Transmisión: ESPN y Disney+

¿Desde cuándo no se posponía una Serie de Campeonato?

Es la primera vez que se pospone un juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana desde 2019, cuando los New York Yankees recibían a los Astros de Houston en el Yankee Stadium.

En aquella campaña, los Washington Nationals conquistaron por primera y única vez hasta la fecha la Serie Mundial, después de superar en siete duelos a los Houston Astros.

Los Cleveland Guardians habían planeado un juego de bullpen para el viernes, con Shawn Armstrong como abridor nominal.

El manager de los Guardians, Stephen Vogt, podría cambiar los planes y optar por Foster Griffin el sábado. El zurdo abrió el lunes el primer encuentro ante los Rays y permitió dos carreras en cinco entradas.

EVG