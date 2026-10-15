Brewers barren a Dodgers, con voltereta incluida, y regresan a la Serie Mundial después de 44 años

Terminaron 44 años de espera. Los Milwaukee Brewers cobraron revancha de Los Angeles Dodgers y se convirtieron en los primeros clasificados a la Serie Mundial 2026. Los de Wisconsin barrieron a los de California tras imponerse 6-4 en el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de la MLB, con voltereta incluida.

Los Cerveceros no accedían al Clásico de Otoño desde la campaña de 1982. En aquella ocasión perdieron tras siete duelos a manos de los St. Louis Cardinals.

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Dodgers deja escapar ventaja de 4-0 ante Brewers

Los actuales bicampeones se pusieron al frente en la segunda entrada con cuatro carreras, la primera de ellas, gracias a Andy Pages, quien bateó un sencillo al jardín central para que Kyle Tucker anotara.

Inmediatamente después vino un cuadrangular de tres carreras del japonés Shohei Ohtani, quien hizo estallar de júbilo a los aficionados en las gradas del Dodger Stadium, a donde acudieron con la fue puesta en un triunfo de su equipo que mantuviera una vela encendida por llegar a la Serie Mundial.

Los Brewers se hicieron presentes en la pizarra en el cuarto inning con un doble de Jake Bauers y la incertidumbre volvía a estar del lado de los Dodgers, por quienes Tyler Glasnow fue el pitcher abridor para este duelo de vida o muerte para la novena dirigida por Dave Roberts.

Por su parte, el zurdo Shane Drohan fue el lanzador abridor elegido por el equipo de Milwaukee, que en la Serie de Campeonato del 2025 fue barrido en cuatro partidos precisamente por Los Ángeles. Dustin May reemplazó a Drohan después del sencillo que consiguió Kyle Tucker al comienzo del segundo episodio.

Brewers le dala vuelta a Dodgers y avanza a la Serie Mundial 2026

Milwaukee emparejó los cartones en la parte alta de la quinta entrada, en la que el tercera base David Hamilton bateó un sencillo al jardín central y Jake Bauers se embaló por base por bolas y Hamilton anotó la cuarta de la novena visitante, lo que enmudeció a los presentes en el Dodger Stadium. Estas dos carreras de los Cerveceros llegaron con el relevista Alex Vesia como lanzador.

Tanner Scott reemplazó a Alex Velia y en el arranque del sexto inning recibió el cuadrangular con el que los Brewers le dieron la voltereta al partido, un homerun de Garrett Mitchel al jardín central. Se le venía la noche encima a Los Ángeles.

El relevista Aaron Ashby ponchó a Kike Hernández, Andy Pages, Shohei Ohtani y Mookie Betts en la séptima baja y el tiempo se le terminaba a los Dodgers.

David Hamilton le dio la puntilla a Los Ángeles con su carrera en el noveno episodio, un homerun entre el jardín derecho y el central.

EVG