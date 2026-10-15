Guardians vs Rays: Dónde ver EN VIVO el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de la MLB

Guardians llega con ventaja de 2-1 sobre Rays al Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de la MLB.

Los Cleveland Guardians intentarán aumentar su ventaja sobre los Tampa Bay Rays este viernes 16 de octubre, cuando se realice el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de la MLB.

La novena de Ohio intentará hacer pesar otra vez su localía en Progressive Field, pues de conseguir el triunfo se pondría a solamente una victoria de clasificar a la Serie Mundial 2026 del beisbol de Grandes Ligas.

¿Dónde pasan EN VIVO el Juego 4 entre Guardians y Rays?

El Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de la MLB entre Guardians y Rays se jugará este viernes 16 de octubre, en el Progressive Field, ubicado en Cleveland, Ohio, Estados Unidos. El encuentro se pondrá en marcha a partir de las 16:00 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo por las señales de ESPN y Disney+.

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Fecha : Viernes 16 de octubre

Hora : 16:00

Estadio : Progresive Field

Transmisión: ESPN y Disney+

Cleveland busca terminar sequía de una década

Los Guardians tienen ante sí la posibilidad de que Cleveland clasifique a su primera Serie Mundial desde 2016.

Sin embargo, sería la primera vez que lo harían bajo el nombre de Guardians, pues antes de noviembre de 2021 eran conocidos como los Indians.

Cleveland jugó por última vez la Serie Mundial en la temporada de 2016, pero fue vencido por los Chicago Cubs.

Chan on the run!



Simpson's stand up triple for the lead 👊 pic.twitter.com/uGj10DJNnv — Tampa Bay Rays (@RaysBaseball) October 15, 2026

Dicha derrota alargó la sequía de los de Ohio, que no ganan el Clásico de Otoño desde la campaña de 1948, en la que se coronaron a costa de los entonces Bravos de Boston (actuales Bravos de Atlanta).

¿Cuándo fue la última Serie Mundial de Rays?

Ha pasado menos tiempo desde que los Rays llegaron a la Serie Mundial de Grandes Ligas, lo cual consiguieron por ocasión mas reciente en la temporada de 2020.

En aquella ocasión, Tampa Bay se conformó con el subcampeonato tras caer a manos de Los Angeles Dodgers.

Una victoria de Rayas en el Juego 4 sobre los Guardians alargaría la Serie Americana de la MLB por lo menos hasta el sexto capítulo.

Independientemente de los equipos, la Serie Mundial 2026 está programada para arrancar el próximo 23 de octubre.

EVG