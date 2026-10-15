Guardians toma ventaja de 2-1 ante Rays en la Serie de Campeonato de la Liga Americana

Petey Halpin de los Guardianes de Cleveland tras batear un jonrón de dos carreras en el quinto inning del tercer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana contra los Rays de Tampa Bay

Los Guardians tomaron ventaja de 2-1 en la Serie de Campeonato de la Liga Americana tras vencer 3-2 a los Tampa Bay Rays en el Juego 3. El equipo de Cleveland necesita dos triunfos más para llegar a la Serie Mundial.

Un cuadrangular de Petey Halpin le dio la vuelta al marcador en el quinto inning. El pelotero mandó su batazo entre el jardín derecho y central, permitiendo dos carreras.

Petey Halpin solamente tiene 24 años de edad y en la temporada regular promedió .225, conectó 9 XBH en 195 apariciones en el plato. Pero en postemporada se encendió. Ya registra .364 de promedio, con 3 XBH en 12 turnos.

Los Rays ganaban el juego hasta que el jardinero de los Guardianes permitió la anotación de Bailey antes de él mismo pisar home. La novena de Ohio arrancó el duelo arriba en la pizarra con un sencillo productor de Lowe.

Tampa Bay contestó con un triplete de Simpson. Anotaron Díaz y Mesa Jr. Parecía que los Rays podrían pelear por el triunfo, pero el pitcheo no fue de los mejores.

El tercer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana se adelantó por condiciones climáticas que. Las Grandes Ligas quieren mantener el calendario de los juegos según lo programado y no tener que mover los días, para que la Serie Mundial se realice según lo planeado.

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