Topo Valenzuela, excampeón con el América, sacude a la Liga MX con una controvertida declaración

Juan Carlos ‘Topo’ Valenzuela, quien fue dos veces campeón con el América, encendió al antiamericanismo al asegurar que la Liga MX estaría incompleta sin las Águilas, con las que jugó de 2009 a 2014.

“Si no está el América, a nuestra liga le haría falta el América. Creo que Guadalajara no te daría lo que te da América. Y creo que si el Guadalajara no está, América sí te podría dar lo que te genera Guadalajara”, aseguró el ‘Topo’ en entrevista con FOX, cadena en la que actualmente funge como analista.

Juan Carlos Valenzuela, quien fue campeón de la Liga MX con el América en el Clausura 2013 y el Apertura 2014, hizo esta controvertida declaración en la víspera de la visita de los azulcremas a León en la Jornada 12 del Apertura 2026.

Topo recuerda final perdida del América ante el León

El ‘Topo’ Valenzuela recordó la final que el América perdió a manos del León en el Apertura 2013, lo que impidió que las Águilas fueran bicampeonas de la Liga MX.

Al respecto, el exfutbolista sonorense considera que lo que le faltó a la defensa azulcrema fue haber estado más atenta a los tiros a portería, pues Mauro Boselli hizo uno de los goles de la Fiera con un disparo raso que dejó sin posibilidad a Moisés Muñoz.

“Si nosotros hubiéramos estado más conscientes de decir que hay ataque en ellos y si tenemos que jugarnos mano a mano, gano todos los mano a mano defensivos o que no pateen”, admitió el ‘Topo’ Valenzuela.

Sin embargo, el exdefensa del América también reconoció que aquel León tenía muy bien nivel, por lo que probablemente el desenlace de la final del Apertura 2013 no hubiera sido distinto.

“Era un León que jugaba muy bien, un León que ofensivamente generaba y jugaba bien, con un muy buen mediocampo, nosotros también, era un partido muy parejo”, ahondó el ‘Topo’ Valenzuela.

Topo Valenzuela desmiente al antiamericanismo

Cuestionado acerca de cuál considera la razón por la cual existe en antiamericanismo, Juan Carlos Valenzuela piensa que es más una versión que se generó en torno al equipo, pues asegura que internamente no hay soberbia.

“Creo que va más por algo que se creó en contra del América, de ser agrandados, de ser antipáticos, de tener cierta soberbia, pero creo que al interior no se maneja así”, sentenció el ‘Topo’.

Por último, el ‘Topo’ Valenzuela dejó en claro que en su faceta como analista de FOX deja a un lado el cariño que le tiene al América, aunque reconoció que hay cosas que por ética “me las quedo para mí”.

EVG