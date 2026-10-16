Fuera de Canchas

De levantar el título con el América y ser una de las leyendas a jugar en el futbol amateur

El América ha tenido varias figuras y grandes jugadores en su historia y una de ellas fue Lucero Cuevas, quien ganó el título de la Liga MX como azulcrema

Lucero Cuevas fue bicampeona de goleo con el América.
Lucero Cuevas fue bicampeona de goleo con el América. Foto: Mexsport
Por:
Diego Chávez Ortiz

Lucero Cuevas fue una de las pioneras de la Liga MX Femenil y quien se convirtió en una figura del Club América en sus inicios. La delantera mexicana fue bicampeona de goles y ganó el título del Apertura 2018 vistiendo la casaca azulcrema.

Después de su paso por el América, Lucero Cuevas tuvo varios altibajos en su carrera, los cuales la llevaron a terminar su etapa en el futbol profesional en 2021 después de su estadía en Pachuca. Cuevas actualmente juega en el Esperanza FC de la Copa Baja Femenil.

Lucero Cuevas en un partido con el América.
Lucero Cuevas en un partido con el América. ı Foto: MEXSPORT

Lucero Cuevas pasó por un traumático momento que la llevó a dejar Coapa

Lucero Cuevas la estaba pasando muy bien en el América hasta que en enero de 2020 se dio a conocer su salida del nido de Coapa tras ser bicampeona de goleo y conseguir el cetro del torneo local con las Águilas.

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La delantera mexicana llegó a las filas de las Xolas de Tijuana después de vivir un duro momento en su vida, un secuestro, el cual sufrió junto a Esmeralda Verdugo y que generó la baja de nivel de la delantera dentro del campo de juego.

Tras ese suceso, Lucero Cuevas no fue la misma y vistió la camiseta del León y el Pachuca, antes de convertirse en agente libre y comenzar su carrera en el futbol amateur.

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