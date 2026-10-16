Tigres sigue en busca de técnico y un entrenador exitoso con América y Monterrey es su prioridad

Tigres busca a un técnico con experiencia en la Liga MX.

Los Tigres de la UANL siguen en busca de su nuevo técnico después de la salida de Guido Pizarro del conjunto universitario. El conjunto regiomontano, con Víctor Manuel Vucetich como su director deportivo, ya tienen un nombre en mente que podría dirigir a los felinos.

Con información de Willie González de Multimedios Deportes, los Tigres estuvieron en contacto en los últimos días con Fernando Ortiz. El estratega argentino terminó su etapa en la Liga MX después de dirigir a Santos Laguna en el primer semestre del 2025.

Fernando Ortiz durante un partido como entrenador del Monterrey en la Liga MX. Foto: Mexsport

Fernando Ortiz llegaría al rival de la ciudad del Monterrey

Fernando Ortiz podría volver a México para ser nuevo entrenador de los Tigres, pero el pasado del entrenador mexicano podría incomodar a los aficionados auriazules y más si no consigue los resultados esperados en su llegada.

La fuente antes mencionada reveló que si esta contratación llega a cerrarse, Fernando Ortiz estaría comenzando su etapa en los Tigres desde el Clausura 2027, es decir el siguiente semestre del futbol mexicano.

El tiempo que Tigres le quiere dar a Fernando Ortiz es para que el estratega argentino arregle su situación contractual con el Colo-Colo de Chile, equipo en el que dirige actualmente. Además el Tano sería el decimotercer entrenador entrevistado por la directiva de Tigres, pero el primero en ser una opción real.

DCO