América enfrentaría a León con la baja de una de sus grandes figuras

El Club América tendrá una baja para el duelo ante el Club León, pues en uno de los últimos entrenamientos previos el mediocampista brasileño Raphael Veiga tuvo un golpe y quedó descartado para hacer el viaje a Guanajuato, en donde los Panzas Verdes reciben a las Águilas.

El jugador de 31 años de edad no será arriesgado por el cuerpo técnico de Coapa para el compromiso de la Jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Veiga se mantiene en observación y estará en la Ciudad de México durante el compromiso ante La Fiera.

Raphael Veiga tiene nueve compromisos jugados en el certamen local, ocho de ellos como titular. Solamente tiene una anotación en sus 589 minutos disputados y dos tarjetas amarillas. El mediocampista sudamericano todavía no es ese elemento determinante que se esperaba cuando firmó por el América desde el Palmeiras.

Las Águilas se encuentran como líderes del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX con 21 puntos, gracias a seis victorias, tres empates y una derrota. El equipo comandado por Guillermo Almada le arrebató el primer puesto a los Diablos Rojos del Toluca, que ahora son el segundo puesto del certamen.

Raphael Veiga llega al América como multicampeón en Palmeiras

El brasileño Raphael Veiga vive con el América su primera experiencia en la Liga MX después de haber conseguido 11 títulos con el Palmeiras tanto a nivel local como intercontinental. De hecho es la primera vez que jugará fuera de Brasil.

El mediocampista originario de São Paulo ganó con el Verdão cuatro campeonatos Paulistas, dos Copas Libertadores, dos Brasileiraos, una Copa de Brasil, una Supercopa de Brasil, una Copa Copa Sudamericana y una Recopa Sudamericana.

Raphael Veiga jugó 379 partidos oficiales con el Palmeiras en toda clase de competencias desde su llegada al club en el 2017. Hizo 108 goles y colaboró con 54 asistencias.

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