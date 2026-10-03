Pumas lo echó por la puerta de atrás y ahora pelea por títulos importantes en Europa

Los Pumas lograron llegar a la final de la Liga MX en la temporada pasada con Efraín Juárez al frente del equipo en el banquillo, pero esta campaña los universitarios la pasan muy mal en el Apertura 2026, mientras que el técnico mexicano está dirigiendo al Gyori ETO que está en el segundo puesto en Hungría.

Efraín Juárez salió por la puerta de atrás después de su gestión al frente de los universitarios con solo un año al frente de los Pumas y puso rumbo a Europa para convertirse en técnico del Gyori ETO que actualmente es segundo lugar en la liga de Hungría con cuatro victorias, tres empates y solo una derrota.

El Gyori ETO de Efraín Juárez esta peleando por el título en Hungría. ı Foto: Captura de Pantalla

¿Por qué Efraín Juárez salió de los Pumas inesperadamente?

Después de caer en la final de la Liga MX a manos del Cruz Azul, la afición de los Pumas esperaba que Efraín Juárez se mantuviera al frente del equipo para buscar otra final en la historia del club capitalino.

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Sin embargo, el técnico mexicano quería traer algunos refuerzos a la escuadra auriazul para el siguiente semestre, pero los planes de la directiva de los Pumas era diferente a lo que Efraín Juárez tenía pensado y ahí empezaron las diferencias entre ellos.

Al final el entrenador y la directiva no llegaron a un acuerdo, por lo que Efraín Juárez terminó saliendo de los Pumas sin un reconocimiento por devolver al equipo a una final después de varios años fuera de los mejores equipos del futbol mexicano.

Así van los Pumas en el Apertura 2026 con Esteban Solari al frente

Parece que la salida de Efraín Juárez y los pocos refuerzos que llegaron a los Pumas le terminaron afectando al cuadro universitario porque no la pasan bien en la actual temporada de la Liga MX con Esteban Solari al frente.

El conjunto del Pedregal lleva 10 partidos disputados en el actual temporada del futbol mexicano y su marca es de tres victorias, tres empates y cuatro derrotas, por lo que presumen 12 unidades y se encuentran en la decimosegunda posición de la tabla general de la Liga MX.

Solo quedan siete jornadas para que la temporada regular llegue a su fin en el Apertura 2026, pero los Pumas deben de comenzar a mejorar en el torneo si no quieren quedarse fuera del certamen sin disputar la Liguilla del futbol mexicano.

DCO