Olympia vence a Skadi y es Campeona Universal de Amazonas en la Arena México

Llegó el momento de conocer a la nueva Campeona Universal de Amazonas. Olympia y Skadi se enfrentaron en la Arena México y su lucha no quedó a deber frente al respetable público que se hizo presente en la Catedral de la Lucha Libre.

Aunque Olympia no era la favorita por el peso y tamaño de Skadi, logró imponerse a pesar de los duros golpes que recibió durante el enfrentamiento. Miss Olimpia cargó a Skadi en sus hombros y la azotó contra la lona para llegar a la cuenta de tres.

¡OLYMPIA ES LA CAMPEONA UNIVERSAL DE AMAZONAS 2026! 🏆



La poderosa gladiadora ruda derrotó a Skadi con una contundente desnucadora para conquistar uno de los títulos más importantes del CMLL en el desenlace del #ViernesEspectacularCMLL.



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Olympia no lo podía creer y acompañada de su hermana Hera comenzó a llorar mientras celebraba un nuevo campeonato en su carrera, el cual la pone como la rival a vencer dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre.

Otras ganadoras en una noche 100 por ciento femenil

La dupla de Persephone y Britt Baker sacaron chispas dentro del cuadrilátero, a pesar de no ser las favoritas del público. La dupla se enfrentó ante Thunder Rosa y Tessa Blanchard.

La lucha fue muy física entre ambas duplas, con cachetadas, lanzamientos fuera del ring y movimientos arriba de las cuerdas fue como Persephone y Britt Baker fueron cansando a sus rivales. Al final Baker con una llave y su mano en la boca Thunder Rosa logró que el combate llegara a su fin.

¡Se vive la emoción! 🎊 Diego Chávez (@Diegocod23) de La Razón Deportiva se encuentra en la Arena México previo al Campeonato Universal de Amazonas del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). Conoce lo más relevante y cómo se vive el ambiente a las afueras del recinto. 👇🏻🤼#CMLL… pic.twitter.com/ujw7xNG8fe — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 17, 2026

En el otro enfrentamiento internacional se enfrentó México ante Japón. India Sioux y Lluvia se midieron ante AZM y Mito Amasaki, las japonesas dominaron casi todo el enfrentamiento al unirse dentro del ring para aventar, golpear y someter a sus rivales, pero con el apoyo del respetable público con el “México, México” lograron sobreponerse para irse con la mano en alto.

Enfrentamiento entre mexicanas y japonesas

La cartelera de este viernes presentó dos luchas internacionales, la primera entre Momo Watanabe y Emersyn Jayne en contra de Keyra y Zeuxis. La pareja de la británica y la japonesa se impusieron ante las mexicanas que poco pudieron hacer en la recta final del enfrentamiento.

Kira y Hera se midieron en un Match Relámpago que fue dominado por la Campeona Nacional de Parejas la mayor parte del tiempo, pero Kira logró darle la vuelta al enfrentamiento con poco menos de 2 minutos en el reloj. Con una llave sobre los dos brazos de Hera consiguió que su rival se rindiera.

La noche inició con el enfrentamiento entre Garra Negra y Johnnie Robbie en contra de Dark Silueta y Reyna Isis, la primer pareja mencionada inició sufriendo las llaves y lances de sus contrincantes, pero conforme fue avanzando la lucha de recuperaron para llevarse la victoria en la Arena México.

DCO