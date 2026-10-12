El Potro Gutierrez ofrece una disculpa por ir al festejo del América mientras es uno de los pilares del Cruz Azul

El Potro Gutiérrez pidió disculpas por estar en el 110 aniversario del América.

Raúl ‘Potro’ Gutiérrez se hizo presente en el Estadio Azteca para recibir un reconocimiento en el 110 aniversario del América por su paso en el nido de Coapa. El técnico del Cruz Azul Femenil fue fotografiado con la camiseta del América, una imagen que no le pareció del todo a la afición de La Máquina, y el estratega fue criticado fuertemente.

“Quiero ofrecer una sincera disculpa a toda la afición y la institución de Cruz Azul. Lamento profundamente no haber dimensionado el impacto que generó mi participación en el reconocimiento al cual asistí por mi trayectoria como jugador. Comprendo la molestia que se generó y me comprometo a cuidar de manera más responsable la investidura de mi cargo en eventos de esta naturaleza”, escribió el Potro Gutiérrez.

¿Cómo va el Potro Gutiérrez con el Cruz Azul Femenil?

El Cruz Azul Femenil trajo al Potro Gutiérrez al banquillo después de que el conjunto cementero sufriera una dura derrota a manos del América por marcador de 10-0 en el Clásico Joven, resultado que quitó al anterior estratega del cargo.

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De momento, el equipo de la Noria se encuentra en el sexto puesto de la tabla general del Grupo 1 con 15 unidades, cosecha de cinco victorias y cinco empates, aunque las celestes tienen que meterse entre los primeros cuatro puestos si quieren disputar la Liguilla de la Liga MX.

Desde que el Cruz Azul cayó 10-0 a manos del América, el Cruz Azul solo ha conseguido cuatro victorias en ocho encuentros. El próximo compromiso para las dirigidas por el Potro Gutiérrez será el sábado 17 de octubre cuando se enfrenten ante el Monterrey en la Jornada 11 del Apertura 2026.

El Potro Gutiérrez no representa en nada a Cruz Azul, ahí está celebrando en el aniversario del América mientras dirige a la Femenil.@CruzAzul no más gente sin identidad para el club. @MaferPons vergüenza total. pic.twitter.com/xWuEyIBSmK — Ing. Gus Reyes (La Cabra 🐐) (@Ing_GusReyes) October 11, 2026

¿Quiénes fueron los invitados a la celebración del 110 aniversario del América?

El América invitó a varias leyendas del club para celebrar los 110 años de historia de las Águilas, en las que estuvo presente el Potro Gutiérrez por su pasado azulcrema cuando fue jugador en la década de los 90s.

Héctor Miguel Zelada, Adrián Chávez, Gonzalo Farfán, Aquivaldo Mosquera, Reinaldo Navia, Eduardo Bacas, Guillermo Huerta y Juan Hernández, fueron algunas de las leyendas que estuvieron presentes para celebrar con el equipo de Coapa.

DCO