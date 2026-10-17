Cruz Azul humilla a Bravos y retoma la senda del triunfo en la Liga MX; resumen y goles

El campeón Cruz Azul consiguió su cuarta victoria del Apertura 2026 luego de golear 5-0 a los Bravos en la cancha del Estadio Azteca, sede del juego con el que concluyó la actividad sabatina de la Jornada 12 de la Liga MX.
Andrés Montaño abrió el marcador apenas al cuarto minuto de acción para poner al frente a los cementeros con un tiro raso de zurda tras un pase de Agustín Palavecino.
Charly Rodríguez aumentó la ventaja para Cruz Azul al 23’ con un remate de derecha en el centro del área a pase de Alan Mozo, quien esta campaña se unió a la plantilla de los de La Noria.
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Cruz Azul asegura triunfo ante Bravos en el primer tiempo
Omar Campos consiguió el tercer tanto para La Máquina en la compensación de la primera parte, cuando al 48′ convirtió con un zapatazo de zurda fuera del área.
Agustín Palavecino logró la cuarta anotación de Cruz Azul al minuto 55 con un colocado remate de derecha. Rogelio González hizo el quinto de los de casa con un toque raso de derecha al 75′.
La Máquina no ganaba desde la Jornada 8, cuando derrotó 4-3 al América en un vibrante clásico joven.
Próximos juegos de Cruz Azul y Bravos en la Liga MX
Esta semana hay jornada doble en la Liga MX, por lo que Cruz Azul y FC Juárez tienen poco tiempo para descansar.
Los Bravos reciben al Atlante el próximo martes 20 de octubre en el arranque de la Jornada 13 del Apertura 2026, mientras que los dirigidos por Joel Huiqui visitan un día después la cancha del Hidalgo para medirse ante el Pachuca.
EVG