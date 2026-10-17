Cruz Azul humilla a Bravos y retoma la senda del triunfo en la Liga MX; resumen y goles

Cruz Azul goleó a Bravos en la cancha del Estadio Azteca.

El campeón Cruz Azul consiguió su cuarta victoria del Apertura 2026 luego de golear 5-0 a los Bravos en la cancha del Estadio Azteca, sede del juego con el que concluyó la actividad sabatina de la Jornada 12 de la Liga MX.

Andrés Montaño abrió el marcador apenas al cuarto minuto de acción para poner al frente a los cementeros con un tiro raso de zurda tras un pase de Agustín Palavecino.

¡Goool de Cruz Azul! Llegó la manita para la máquina, anota Rogelio González 😎🔥#SabadoFutbolero pic.twitter.com/NaQir0YsWM — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 18, 2026

¡Regalito de navidad adelantado para Cruz azul y Palavecino anota! 😎🔥#SabadoFutbolero pic.twitter.com/MMwa5QDjjm — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 18, 2026

Charly Rodríguez aumentó la ventaja para Cruz Azul al 23’ con un remate de derecha en el centro del área a pase de Alan Mozo, quien esta campaña se unió a la plantilla de los de La Noria.

Cruz Azul asegura triunfo ante Bravos en el primer tiempo

Omar Campos consiguió el tercer tanto para La Máquina en la compensación de la primera parte, cuando al 48′ convirtió con un zapatazo de zurda fuera del área.

Agustín Palavecino logró la cuarta anotación de Cruz Azul al minuto 55 con un colocado remate de derecha. Rogelio González hizo el quinto de los de casa con un toque raso de derecha al 75′.

¡Gooool de cruz Azul! Omar Campos aprovecha una mala marca de la defensa rival y pone el tercero ⚽️💥#SabadoFutbolero pic.twitter.com/l76SUmAGd2 — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 18, 2026

¡Uno más! ¡Cruz Azul duplica su ventaja!



Gran jugada colectiva de los cementeros que termina con asistencia de Mozo y gol de Charly Rodríguez. pic.twitter.com/ZJbQzZq1jE — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 18, 2026

¡Gooool de Cruz Azul! Andrés Montaño desvía el centro y a los 3 minutos pone el primero 😎💥#SabadoFutbolero pic.twitter.com/tSvqQVLtsA — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 18, 2026

La Máquina no ganaba desde la Jornada 8, cuando derrotó 4-3 al América en un vibrante clásico joven.

Próximos juegos de Cruz Azul y Bravos en la Liga MX

Esta semana hay jornada doble en la Liga MX, por lo que Cruz Azul y FC Juárez tienen poco tiempo para descansar.

Los Bravos reciben al Atlante el próximo martes 20 de octubre en el arranque de la Jornada 13 del Apertura 2026, mientras que los dirigidos por Joel Huiqui visitan un día después la cancha del Hidalgo para medirse ante el Pachuca.

EVG