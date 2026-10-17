Lionel Messi brilla con dos GOLAZOS en triunfo del Inter Miami sobre el Atlanta United (VIDEO)

Lionel Messi celebra uno de sus dos goles en la victoria del Inter Miami sobre el Atlanta United.

El argentino Lionel Messi convirtió dos golazos en la victoria de 3-1 que el Inter Miami consiguió sobre el Atlanta United en la MLS, en duelo desarrollado en la cancha del Mercedes-Benz Stadium.

La Pulga hizo su primera anotación al minuto 56 con un remate de zurda en el centro del área tras un pase de Germán Berterame, quien puso el 1-0 en favor de Las Garzas al 45′.

MESSI. This is what he does. 🐐 pic.twitter.com/IEjdmpnRRh — Major League Soccer (@MLS) October 18, 2026

Lionel Messi hace doblete en menos de cinco minutos

Lionel Messi apareció menos de cinco minutos después, pues al 60 logró su doblete con un zurdazo en el área luego de ser asistido por Luis Suárez en un contragolpe. Fafá Picault hizo de penalti el tanto de la honra para el Atlanta United al minuto 89.

Messi Cuccittini igualó a Son Heung-min, de Los Angeles FC, como líder de la MLS con su decimoquinta asistencia, y se convirtió en el primer jugador en la historia de la liga con al menos 15 asistencias en tres temporadas consecutivas.

Messi on the break 1v1? Good luck.



Leo has his brace. 🇦🇷 pic.twitter.com/CoI15KzLpw — Major League Soccer (@MLS) October 18, 2026

El originario de Rosario ganó la Bota de Oro la temporada pasada con 29 goles. El crack argentino y el venezolano Josef Martínez son los únicos jugadores en la historia de la competencia que han anotado al menos 25 veces en una temporada regular en dos ocasiones.

Lionel Messi acecha récord de Carlos Vela en la MLS

Las 40 contribuciones de gol de Lionel Messi están a nueve del récord del mexicano Carlos Vela, establecido en 2019 con Los Angeles FC, y la leyenda del Inter Miami tiene cuatro partidos restantes para romperlo.

Por su parte, Germán Berterame suma ocho asistencias y Luis Suárez registró la decimoprimera, la cifra más alta de su carrera.

EVG