Gilberto Mora utilizará un exclusivo regalo por parte de Lionel Messi y lo comparte en redes sociales con el mundo

En redes sociales el mediocampista de los Xolos de Tijuana, Gilberto Mora, compartió un mensaje en donde reveló que utilizará un regalo de parte de Lionel Messi, uno de los grandes jugadores de todos los tiempos, quien recientemente incluyó al mexicano en una lista de prospectos.

“Un honor formar parte de Messi +10. Gracias Leo Messi y Adidasfootball por elegirme. Llevar tus botines será un sueño”, dice una publicación de Gilberto Mora en Instagram en donde reveló el par de tenis que estará utilizando y que forman parte de la campaña Messi +10.

Los tenis son rosa, con distintivos en blanco y negro. En la parte de la lengueta tienen el logo del astro argentino, quien eligió a diez grandes joyas del futbol mundial que son patrocinadas por Adidas para formar parte de la campaña Messi +10.

Los nombres en la lista de las nuevas promesas del futbol mundial son: Tomás Aranda, Can Uzun, Gilberto Mora, Max Dowman, Zavier Gozo, Jesús Rodríguez, Kees Smit, Chloe Sarwie, Giovanna Waksman y Lotta Wrede. Cada uno de estos jugadores utilizarán los nuevos tenis de La Pulga.

El fututo de Mora estaría en Europa

Que Lionel Messi ponga a Gilberto Mora en la lista de los mejores prospectos ilusiona al futbol mexicano, además que recientemente cumplió 18 años y con ello ya podría firmar su fichaje con un equipo de Europa, aunque para ello faltaría, pues en una entrevista su representante dijo que hay tiempo.

“Acepté esta entrevista para responder a la pregunta, porque la estuve viendo en varios sitios. Nosotros sabemos que el periodo de traspasos de la FIFA está cerrado, por lo que no existen traspasos hasta enero, y después hasta junio”, dijo Rafaela Pimenta, representante de Mora, en entrevista con TNT Sports.

El originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ha jugado con los Xolos desde su debut como futbolista profesional con los de Tijuana en agosto de 2024. Su estreno con el Tricolor ocurrió en enero de 2025, durante una minigira por Sudamérica.

“Son tantos los rumores que queremos romper el juguete (refiriéndose a Mora), uno que está creciendo y necesita su espacio, su tiempo y no necesita presión”, agregó Pimenta, quien también representa a Erling Haaland, Santiago Giménez y más.

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