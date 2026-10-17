Rays vencen a Guardians en el Juego 4 y empatan Serie de Campeonato de la Liga Americana de la MLB

Los Rays se impusieron a los Guardians en el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de la MLB.

Los Tampa Bay Rays alargaron al menos dos juegos más la Serie de Campeonato de la Liga Americana de la MLB contra los Cleveland Guardians, a los que derrotaron 7-3 en el Juego 4, el cual se desarrolló en Progressive Field.

La novena de Ohio se puso en ventaja en la primera entrada con un sencillo de Chase DeLauter.

Los Rays emparejaron el marcador en el tercer episodio gracias a un sencillo al jardín central del mexicano Jonathan Aranda. Un doble del tercera base dominicano Junior Caminero le permitió a los de Florida darle la vuelta al partido en la parte alta del sexto inning.

Jonathan Aranda brilla en triunfo de Rays

Tampa Bay hizo más grande la diferencia a su favor en la séptima entrada con un sencillo de Jonathan Aranda al jardín derecho y un elevado de sacrificio de Chandler Simpson.

En ese mismo inning, el segunda base Travis Bazzana logró el segundo home run de la noche para los Guardians. Y Brayan Rocchio consiguió un cuadrangular más con un sencillo al jardín izquierdo.

Yandi Díaz consiguió la séptima carrera del juego para los Rays en la parte alta del noveno episodio en Progressive Field.

EVG