Liga MX

Carlos Álvarez se estrena como goleador del América en la visita de las Águilas a León (VIDEO)

El mediocampista español Carlos Álvarez hizo su primer gol con el América en la visita de las Águilas a León en la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX

Carlos Álvarez celebra su primer gol como futbolista del América.
Carlos Álvarez celebra su primer gol como futbolista del América. Foto: X @ClubAmerica
Por:
Enrique Villanueva

El español Carlos Álvarez hizo su primer gol con el América en el duelo de la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX contra el León. Fue el 2-0 parcial a favor de las Águilas al minuto 34 del cotejo.

El exjugador del Levante apareció en el área con un remate de zurda tras una asistencia de Henry Martín para aumentar la ventaja del equipo dirigido por Guillermo Almada.

Henry Martín había puesto en ventaja al América con un gol de penalti al minuto 24, luego de una falta de Juan Guevara sobre Brian Rodríguez.

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Carlos Álvarez anota por primera vez en la Liga MX

Carlos Álvarez tuvo que esperar cuatro partidos para marcar su primer gol en la Liga MX con la camiseta del América.

El español de 23 años había tenido actividad en los empates contra Chivas (2-2) y Monterrey (1-1) y en la victoria de 4-2 sobre el Necaxa.

EVG

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