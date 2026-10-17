Daniel Dubois retiene título mundial pesado de la OMB con brutal nocaut a Fabio Wardley (VIDEO)

Daniel Dubois venció a Fabio Wardley por el título de peso pesado de la OMB.

El británico Daniel Dubois retuvo su título de peso pesado de la OMB con un brutal nocaut técnico en el segundo asalto ante su compatriota Fabio Wardley este sábado, y su revancha (considerada la pelea del año) en el O2 Arena de Londres terminó con el furioso ataque del campeón.

Quedaban 39 segundos del round cuando el réferi Steve Gray detuvo el combate, al mismo tiempo que el entrenador de Wardley, Ben Davison, arrojó la toalla al ring.

INCREDIBLE 💥



Daniel Dubois DEFEATS Wardley inside two BRUTAL rounds 🔥#DuboisWardley2 pic.twitter.com/eE2ON9QIt5 — Queensberry Promotions (@Queensberry) October 17, 2026

Al reanudarse las hostilidades apenas cinco meses después de su primer intercambio de golpes, Daniel Dubois (24-3, 23 nocauts) lanzó un ataque total desde la primera campana y fue recompensado con una victoria devastadora que envió un mensaje a sus rivales en la división.

Dubois le propina su segunda caída a Wardley

Dubois había causado gran daño a Fabio Wardley en una victoria por detención en el round 11 en mayo para convertirse en campeón de peso pesado por segunda vez.

Wardley derribó al excampeón de la FIB apenas 10 segundos después de iniciado aquel combate en Manchester, pero este sábado nunca pareció representar una amenaza para Dubois.

Fue la segunda derrota profesional de Fabio Wardley (20-2-1, 19 nocauts).

EVG