¡Orgullo mexicano! Chispa Medina viaja a Japón, noquea a Yoshiki Takei y es nuevo campeón gallo OMB

El boxeo mexicano vivió un fin de semana de contrastes, pues Saúl “Canelo” Álvarez perdió ante Terence Crawford en Las Vegas, sin embargo, en Japón, al otro lado del mundo, el tapatío Christian “Chispa” Medina Jiménez noqueó al local y favorito Yoshiki Takei para ser nuevo campeón gallo OMB.

Los púgiles mexicanos siguen viajando por el mundo venciendo a los locales y el Chispa Medina no fue la excepción. En el cuarto asalto y con una gran actuación, el peleador mexicano noqueó a Takei para lograr su sueño de ser campeón del mundo, en la versión gallo de la Organización Mundial de Boxeo.

¡HAY NUEVO CAMPEÓN MUNDIAL MEXICANO!



¡PURA DINAMITA! Christian Medina no le dio respiro y sacó toda la metralla para derrotar a Yoshiki Takei por KOT4.



Es el nuevo dueño del WBO del peso gallo.



📺 Mirá la pelea 🥊 #InoueAkhmadaliev, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/9EMsAHmClJ — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) September 14, 2025

El Chispa Medina, de 25 años de edad, subió al ring con la misión de destronar al campeón frente a su gente, una misión complicada, pero no imposible, pues los boxeadores mexicanos con frecuencia viajan a la casa de sus rivales para pelear.

De inmediato el Chispa dejó en claro que no estaba en Japón por mero trámite, pues en el primer asalto mandó a Yoshiki Takei a la lona con un derechazo. El conteo de protección le permitió una leve recuperación al boxeador nipón.

Durante los siguientes capítulos el mexicano estuvo cazando a su rival, conectando buenos golpes que mermaron fisicamente al japonés, quien ya no aguantó el castigo en el cuarto asalto. El tercero sobre la superficie vio demasiado y detuvo el combate, declarando al Chispa Medina como el ganador.

Las primeras palabras de agradecimiento del Campeón Mundial @WorldBoxingOrg peso Gallo, Christian ‘Chispa’ Medina al llegar a vestidores de la IG en Nagoya, Japón. 🇯🇵 pic.twitter.com/yronh3VudJ — Bxstrs Promotions (@bxstrs) September 14, 2025

Ya con el cinturón de campeón del mundo en su poder, el Chispa dedicó la victoria a la memoria de su padre fallecido. “Para ti, papá”, dijo el boxeador mexicano mientras levantaba la faja de peso gallo del OMB al cielo.

Aunque ayer México perdió a uno de sus campeones más sólidos con la derrota del Canelo Álvarez, ganó un nuevo monarca en las 118 libras con la entrega y garra de Christian Medina, quien le quitó el invicto a Yoshiki Takei.

“Muchas gracias a toda la gente que siempre me ha apoyado, la verdad que estos es un sueño que siempre había anhelado y se cumplió. Chispa para rato”, dijo Medina tras su impresionante logro.

aar