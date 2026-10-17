Benjamín Gil da la cara tras sus polémicas declaraciones contra la afición de los Diablos Rojos (VIDEO)

Benjamín Gil le mandó un mensaje a la afición de Diablos tras sus polémicas declaraciones.

Benjamín Gil, nuevo mánager de los Diablos Rojos del México, le ofreció disculpas a los aficionados del equipo escarlata después de que en los últimos días las redes sociales recordaron unas controvertidas palabras que dijo contra los fans de los Pingos.

“Algunos de ustedes, con toda razón, están molestos por lo que comenté hace un año. Si ofendí a alguien, les pido disculpas”, dijo el exmánager de los Charros de Jalisco en un video.

“SI OFENDÍ A ALGUIEN LES PIDO DISCULPAS, ME EQUIVOQUÉ EN ALGUNAS COSAS QUE DIJE”: GIL



A dos días de ser presentado oficialmente como manager de los @DiablosRojosMX, Benjamín Gil ofreció disculpas a la afición escarlata por sus declaraciones del año pasado.



Gil comenzó a… pic.twitter.com/1Um9YBoavQ — Beisbolpuro (@Beisbolpuro) October 17, 2026

Gil dice la razón de comentario contra la afición de Diablos

En el mismo clip, Benjamín Gil dejó en claro que sus controvertidos comentarios en contra de la fanaticada de los Diablos Rojos se derivaron en un momento álgido, pues fueron en el marco de la final de la LMB 2025 entre los escarlatas y los Charros de Jalisco, equipo al cual dirigía.

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“En el calor del momento, de la serie, me equivoqué en algunas cosas que dije. No es excusa”, agregó al respecto el ‘Matador’.

Las críticas de Benjamín Gil contra la afición de los Diablos Rojos se dieron concretamente después del 12-1 que los escarlatas le propinaron a los Charros de Jalisco en el segundo juego de la Serie del Rey de la LMB 2025.

Los Pingos se coronaron en aquella ocasión tras barrer al equipo dirigido por el ‘Matador’, con lo que el equipo capitalino consumó el bicampeonato en la Liga Mexicana de Beisbol.

Benjamín Gil, la apuesta de los Diablos para la LMB 2027

Los Diablos Rojos eligieron a Benjamín Gil como su mánager para la LMB 2027, luego de que la campaña pasada cayeron a manos de los Pericos de Puebla en la Serie de la Zona Sur.

La temporada de la Liga Mexicana de Beisbol del año entrante se pondrá en marcha en el mes de abril, pero todavía no se sabe exactamente qué día.

Benjamín Gil tiene la misión de regresar a los Diablos Rojos del México a una Serie del Rey para seguir alargando su reinado como el máximo campeón en la historia de la competencia.

EVG