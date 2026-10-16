Benjamín Gil y sus polémicas declaraciones contra los Diablos Rojos del México antes de ser su mánager

Benjamín Gil se despidió de los Charros de Jalisco en la Liga Mexicana de Beisbol y se convirtió en el nuevo mánager de los Diablos Rojos del México, tomando el lugar que Lorenzo Bundy dejó vacío en la organización escarlata. Sin embargo, lo primero que recordaron en redes sociales fueron unas polémicas declaraciones de Gil.

“Para mí no pesa el estadio, no pesa la afición, me da risa que sean, déjame escoger la palabra correcta para no equivocarme, es maleducada. Lo que sí me quedan ganas es de nunca ser manejador o ser parte de Diablos, porque debe de haber respeto”, dijo en su momento El Matador, como se le conoce a Gil, ahora nuevo mánager de los escarlatas.

Las palabras de Benjamín Gil se dieron el 11 de septiembre de 2025, después del Juego 2 de la Serie del Rey entre Diablos Rojos y Charros de Jalisco. En ese duelo celebrado en el Estadio Alfredo Harp Helú, el estratega de la novena tapatía quedó molestó con la forma de actuar de la gente de Diablos.

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El México buscaba el tricampeonato en la Liga Mexicana de Beisbol, pero cayeron antes de poder llegar a la Serie del Rey, por lo que la directiva buscó un cambio de aires en el banquillo y Lorenzo Bundy dejó de ser el mánager, pero permanece en puestos dirigenciales. La elección del nuevo manejador fue El Matador, una viejo conocido de todo el entorno de la pelota nacional.

El Matador llegó al infierno. 😈🔥 pic.twitter.com/qM31LoHzM7 — DiablosRojosMX (@DiablosRojosMX) October 15, 2026

Benjamín Gil abre una nueva etapa en la LMB, pero es importante aclarar que en la pelota invernal se mantiene como mánager de los Charros de Jalisco en la Liga Mexicana del Pacífico. Gil es además del mánager de la Selección Mexicana de Beisbol, y cuenta con experiencia en Grandes Ligas con Los Angeles Angels, en donde dirigió a Shohei Ohtani.

“Actual manager de la Selección Mexicana de Beisbol, poseedor de un anillo de Serie Mundial como jugador, más de cinco campeonatos en la LMP, ganador de la Serie del Caribe y Mánager del Año (2021). Ahora buscaremos juntos la 19. Bienvenido, Benji”, fue el mensaje de bienvenida de los Pingos a su nuevo mánager.

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