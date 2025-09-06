Eduardo “Sugar” Núñez retiene el título superpluma de la FIB tras vencer a Christopher “Pitufo” Díaz

En una pelea que se puede convertir en una de las mejores del año, el mexicano Eduardo “Sugar” Núñez defendió por primera vez su título mundial superpluma de la FIB, tras vencer por decisión unánime 117-109, 116-110 y 117-109 al puertorriqueño Christopher “Pitufo” Díaz.

El Sugar Núñez tuvo que trabajar mucho para poder salir con el brazo en alto en este combate, ya que el Pitufo Díaz opuso mucha resistencia e incluso terminó mejor la pelea, conectando los mejores golpes en los últimos dos asaltos de la noche.

Sugar tira dos veces al Pitufo

Aunque es conocido por su poder de puños, Eduardo Núñez se ha ido a la distancia en sus últimas dos presentaciones; en donde ganó el título mundial FIB ante Masanori Rikiishi y ahora ante Christopher Díaz, quien puso en predicamentos al mexicano.

El Sugar, quien mejoró su récord a 29 victorias (27 nocauts) y 1 derrota, se pudo llevar una cómoda victoria en la tarjeta de los jueces gracias al séptimo asalto, en donde mandó dos veces a la lona a su contrincante, quien pudo sobrevivir y terminar la reyerta.

Los últimos rounds fueron de los mejores del año, pues ambos peleadores se dieron con todo, lanzando golpes de poder, conectando manos limpias y buscando dañar a su rival.

Vaquero Navarrete reta al Sugar Ñúñez

Cuando se decretó el triunfo para el Sugar Ñúñez, y con el cinturón de campeón en la cintura, subió al ring quien está perfilado como su siguiente rival, el también mexicano Emanuel “Vaquero” Navarrete.

Sugar Nunez on the ENERGY in Mexico tonight 🇲🇽🥊#NunezDiaz pic.twitter.com/QlJ03jawV2 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) September 7, 2025

“Me daría mucho gusto enfrentar a un peleador como Núñez. Creo que México quiere esa pelea”, comentó el Vaquero Navarrete, quien estuvo presente toda la noche, esperando el triunfo del Sugar para poder retarlo.

Por su parte, el campeón superpluma de la FIB respondió de buena manera al pedido de Navarrete.“Mis respetos Vaquero y me encanta escuchar que quieres esa pelea. Te admiro y espero que podamos brindarle esa pelea a México”, dijo.

