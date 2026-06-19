Félix Fernández revela la clave para la sufrida victoria de México sobre Corea del Sur en el Mundial 2026

Félix Fernández, exportero de la Selección Mexicana, aseguró que la clave para que el Tricolor saliera airoso ante Corea del Sur en la segunda jornada del Mundial 2026 fue el tempranero gol en el segundo tiempo, obra de Luis Romo, pues le permitió al Tricolor encontrar la manera de salir avante otra un aguerrido conjunto asiático.

“El gol de Luis Romo apenas cinco minutos después de iniciado el segundo tiempo representó un auténtico bálsamo para el equipo y para la tribuna. A partir de ahí, México sufrió, pero también resistió. Y muchas veces las victorias saben mejor cuando se consiguen de esa manera, soportando la presión y encontrando la forma de salir adelante”, aseveró el también exguardameta del Atlante en el programa Cuadro Titular de Fox.

Félix Fernández resalta doble atajada del Tala Rangel

Aunque Luis Romo fue el autor del gol del triunfo de México sobre Corea del Sur, en la imagen de los aficionados quedará para siempre la doble atajada de Raúl ‘Tala’ Rangel en los últimos minutos del duelo, con la cual el portero de Chivas impidió el empate de los Guerreros Taegeuk en Guadalajara.

“Fue un partido muy sufrido, de esas victorias que terminan siendo necesarias y que muchos resumen con la frase “ganar como sea”. Personalmente no me gusta ese concepto, pero la realidad es que México ganó así: aprovechando un error del arquero surcoreano que Luis Romo capitalizó de gran manera y apoyándose en las extraordinarias intervenciones de Tala Rangel en los minutos finales”, enfatizó el exportero de 59 años.

Félix Fernández también afirmó que el gol de la Selección Mexicana llegó en un momento oportuno, pues los surcoreanos se habían hecho de la posesión del esférico, situación que comenzaba a desesperar al público en las tribunas.

No hubo un futbol espectacular, pero sí un equipo eficiente y acompañado por esa dosis de fortuna que en ocasiones le ha faltado a la Selección Mexicana Félix Fernández



“Después de la pausa de hidratación, Corea del Sur se adueñó de la posesión del balón. Los asiáticos enlazaban secuencias de 40, 50 e incluso 60 pases sin que México pudiera recuperarlo. Sin embargo, tampoco parecía que el equipo de Javier Aguirre estuviera particularmente interesado en presionar alto o disputar la posesión. Esa situación comenzó a desesperar a la afición, especialmente rumbo al descanso”, mencionó Fernández Christileb, quien fue el tercer portero del Tricolor en la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994.

Félix Fernández, con algunas dudas para futuros compromisos de México

El exportero de los Potros de Hierro del Atlante considera que la Selección Mexicana debe corregir algunas cosas de cara a los dieciseisavos de final, pues la calidad de los rivales irá en aumento, pero también resalta lo importante que es que los dirigidos por Javier Aguirre jueguen en el Estadio Azteca su primer duelo de eliminación directa en el Mundial 2026.

“Por supuesto, queda cierta preocupación por las oportunidades que concedió México en los minutos finales, pero eso pasará a segundo plano. Lo verdaderamente importante es que el Tricolor aseguró el primer lugar de su grupo, recibirá con tranquilidad a la Selección de Chequia en el Estadio Ciudad de México y, además, garantizó que su partido de dieciseisavos de final también se dispute en la capital del país”, puntualizó Félix Fernández.

EVG