Estados Unidos vence a Australia para continuar con paso perfecto en el Mundial 2026

Estados Unidos sigue demostrando su gran poderío al ataque y en el noveno día de actividad en el Mundial 2026 logró sacar una importante ante Australia por marcador de 2-0, con lo que ya están cerca de amarrar su pase a los dieciseisavos de final, pero necesitan un empate en el Paraguay vs. Turquía o una victoria del conjunto sudamericano.

El equipo de Mauricio Pochettino podría ponerse entre los candidatos a llegar a la final del torneo después de esta actuación; las Barras y las Estrellas son potentes al momento de buscar el gol y el primero del cotejo para los locales llegó al minuto 11 de juego.

NO PUEDE SER 😱 TERRIBLE AUTOGOL DE AUSTRALIA ❎



Cameron Burgess quiso despejar, pero el balón cayó en propia portería #ElMundialEsNuestro y la magia de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por Televisa y ViX 🇲🇽🏆 pic.twitter.com/DDzunQKW5J — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 19, 2026

Durante todo el primer tiempo, los estadounidenses buscaron hacerle daño al marco de Patrick Beach para cerrar el encuentro antes de que llegara el medio tiempo en la cancha del Estadio Seattle; lograron su cometido, pero sin una ventaja de goles tan amplia.

La primera anotación de Estados Unidos llegó gracias a una gran jugada de Folarin Balogun. La estrella de los anfitriones desbordó por la banda izquierda y entró al área para ceder la esférica a uno de sus compañeros. Afortunadamente para Balogun, el defensa australiano Cameron Burgess no pudo despejar la pelota y mandó la esférica a las redes de su propia portería.

Alexander Freeman fue el encargado de ampliar la ventaja para los Estados Unidos. El jugador del Villarreal aprovechó un rebote dentro del área y al portero vencido para empujar la de gajos al fondo de la portería. De primera instancia su anotación se anuló por fuera de juego, pero tras la intervención del VAR el tanto se dio por bueno y subió al marcador.

¡GOOOOL DE USA! ¡DOS A CERO! ⚽



Después de revisar un posible fuera de juego, se da por bueno el segundo tanto de USA#ElMundialEsNuestro y la magia de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por Televisa y ViX 🇲🇽🏆 pic.twitter.com/5dJdhrI0EO — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 19, 2026

Al minuto 32 se presentó la polémica por una falta de Alessandro Circati; el defensa australiano entró con fuerza para pelear por una pelota y terminó contactando a su rival en el gemelo con los tachos arriba. Al final, el silbante central le enseñó la tarjeta amarilla y no pasó más.

El segundo tiempo fue totalmente diferente al primero, ya que el calor era notorio en Seattle y Mauricio Pochettino decidió no exigir tanto a sus jugadores para evitar alguna lesión de cara al cierre de la fase de grupos; es por eso que en los segundos 45 minutos el Team USA fue menos agresivo y ocupaba el contragolpe para intentar hacerle daño a los australianos.

Australia tuvo una oportunidad de peligro en el segundo tiempo en una jugada a balón parado; sin embargo, dos jugadores de los Socceroos estrellaron su remate en la defensa de Estados Unidos.

El próximo compromiso de los anfitriones será el jueves 25 de junio, cuando se enfrenten a Turquía en la cancha del Estadio de Los Ángeles. Mientras que Australia se verá las caras con Paraguay el mismo día para buscar su pase a los dieciseisavos de final como segundo o mejor tercer lugar.

DCO