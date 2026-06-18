¿Mora, Lira o Gutiérrez? Ellos son los mexicanos que siguen clubes de Europa en el Mundial 2026

La Copa del Mundo vuelve a convertirse en la gran vitrina del mercado internacional para los futbolistas mexicanos.

El Mundial 2026 no solo puede cambiar el destino de la Selección Mexicana, también el de varios de sus futbolistas. Gilberto Mora, Erik Lira y Brian Gutiérrez se han convertido en tres de los jugadores nacionales que más interés despiertan en el mercado europeo gracias a su crecimiento reciente y a la exposición que ofrece la Copa del Mundo, una vitrina que históricamente impulsa fichajes hacia las principales ligas del continente.

Consciente de ese escenario, Tijuana, Cruz Azul y Guadalajara renovaron recientemente los contratos de sus jugadores para proteger su patrimonio deportivo y negociar desde una posición de mayor fortaleza si llega una oferta durante el mercado de verano.

El Mundial vuelve a ser la gran vitrina para el futbol europeo

Cada cuatro años, la Copa del Mundo reúne a directivos, analistas y visores de los principales clubes europeos, quienes aprovechan el torneo para evaluar futbolistas en escenarios de máxima presión. Un buen rendimiento suele traducirse en un incremento inmediato del valor de mercado y acelera negociaciones que, en muchos casos, ya estaban en marcha.

De acuerdo con el CIES Football Observatory, un jugador de selecciones fuera de Europa puede aumentar entre un 30 y un 50 por ciento su valor durante un Mundial si mantiene actuaciones destacadas, especialmente cuando se trata de futbolistas jóvenes con margen de crecimiento.

Gilberto Mora encabeza la nueva generación del Tri

A sus 17 años, Gilberto Mora representa el proyecto más atractivo del futbol mexicano. El mediocampista de Xolos hizo historia al convertirse en el jugador más joven en disputar un Mundial con la Selección Mexicana y ahora apunta a ser titular frente a Corea del Sur.

Antes del inicio del torneo, el canterano extendió su contrato con Tijuana hasta 2029. Su representante, Rafaela Pimenta, reconoció que existen equipos interesados, aunque dejó claro que priorizarán un destino que garantice el desarrollo deportivo del juvenil antes que una transferencia inmediata.

Lira y Brian Gutiérrez también aparecen en el radar internacional

Erik Lira también fortaleció su vínculo con Cruz Azul hasta 2029 mediante un acuerdo que contempla facilidades para una eventual transferencia al extranjero. Mientras tanto, Brian Gutiérrez, quien apenas llegó a Chivas hace seis meses procedente del Chicago Fire, firmó hasta 2030 y ya comienza a despertar interés fuera de México.

Diversos reportes de medios especializados señalan que clubes de España y Francia siguen de cerca a ambos futbolistas. En el caso de Gutiérrez, el periodista César Luis Merlo informó que un equipo de la Ligue 1 analiza presentar una oferta una vez concluya la participación mexicana en el Mundial, mientras Guadalajara tasaría al mediocampista en alrededor de 10 millones de dólares.

Aunque el futuro de los tres dependerá de lo que ocurra durante las próximas semanas, el Mundial 2026 ya comenzó a abrirles una puerta que pocos futbolistas mexicanos logran cruzar: la posibilidad de competir en el futbol europeo.

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