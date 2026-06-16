Kylian Mbappé: ¿Cuántos goles le faltan para superar a Miroslav Klose como el anotador histórico de la Copa del Mundo?

Kylian Mbappé celebra uno de sus goles en la victoria de Francia sobre Senegal en la Copa del Mundo 2026

El delantero francés Kylian Mbappé anotó un doblete ante Senegal en la Copa del Mundo 2026, con lo que alcanzó 14 dianas en la justa y se coloca cerca del récord histórico del alemán Miroslav Klose.

Mbappé, jugador del Real Madrid, es el tercer mejor anotador de la historia del Mundial, solo detrás del brasileño Ronaldo, quien hizo 15 goles. La cima histórica sigue siendo de Klose (16) con dos de ventaja sobre el francés.

France start off strong! 💪#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 16, 2026

Los máximos goleadores de la Copa del Mundo 2026

Miroslav Klose-16

Ronaldo-15

Gerd Muller-14

Kylian Mbappé-14

Just Fontaine-13

Lionel Messi-13

Pelé-12

Mbappé supera a Messi y Pelé

Mbappé abrió el el marcador a los 66 minutos en el debut de Francia en la Copa del Mundo 2026 contra Senegal.

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Esa diana fue la 57 goles como jugador de Les Bleus, igualando a Olivier Giroud por el récord de la selección nacional. Rompió el empate minutos más tarde.

Mbappé, en su tercer Mundial y con 27 años de edad, encontró su doblete en el cierre del juego y rompió el empate con Giroud como el máximo anotador de Francia.

Mbappé superó al argentino Lionel Messi y su compatriota Just Fontaine. Igualó al alemán Gerd Müller y a se pone a una diana del brasileño Ronaldo. El máximo goleador de todos los tiempos es el alemán Miroslav Klose, autor de 16 dianas.

En su primer Mundial, Mbappé irrumpió a lo grande para ayudar a Francia a conquistar su segunda copa en 2018. Alcanzó la final en Qatar 2022, firmando tres goles en la final que perdió su equipo ante la Argentina de Messi.

Con el Real Madrid esta temporada, Mbappé fue el máximo goleador de la Liga de Campeones con 15 tantos y de la liga española con 25.

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