Así fue la fuerte lesión de Jorge Sánchez en su primer partido como titular con el Atlas (VIDEO)

Jorge Sánchez salió de cambio por lesión en su primer juego como titular con el Atlas.

Una lesión en el muslo izquierdo obligó a Jorge Sánchez a salir de cambio en la recta final del primer tiempo del partido entre Atlas y Monterrey en el Estadio Jalisco, sede del duelo correspondiente a la Jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

El seleccionado nacional, quien este semestre volvió al futbol mexicano, se lesionó en la compensación de la primera mitad tras sufrir un choque. Fue reemplazado por el brasileño Gustavo Ferrareis.

🤕🚨 Malas noticias para Atlas y la Selección Mexicana 🇲🇽. Así fue el momento en que Jorge Sánchez sufrió una lesión que lo terminó dejando fuera del partido ante Rayados.



📹 Víctor Wario / El Occidental pic.twitter.com/bqdYHiuvm3 — EL OCCIDENTAL (@ELOCCIDENTAL) August 2, 2026

Se trató del primer juego de Jorge Sánchez como titular con el Atlas, club que lo repatrió después de una breve aventura en Grecia con el PAOK Salónica FC.

Jorge Sánchez regresa a la Liga MX

El lateral mexicano Jorge Sánchez vuelve a la Liga MX poco tiempo después de una tercera experiencia en el balompié de Europa.

El originario de Torreón, Coahuila, registró una asistencia y 723 minutos en los 11 juegos oficiales en los que tuvo actividad con el PAOK Salónica FC.

Jorge Sánchez se había sumado a la plantilla del equipo griego a inicios de febrero, cuando dejó las filas de Cruz Azul.

El dos veces mundialista con la Selección Mexicana ya había jugado en Europa entre 2022 y 2024, cuando defendió las camisetas del Ajax y del Porto.

Atlas, cuarto club de Jorge Sánchez en México

El Atlas es el cuarto equipo de la Liga MX en el que milita Jorge Sánchez en 10 años de carrera como futbolista.

El seleccionado tricolor debutó profesionalmente con Santos en 2016. Dos años después se fue al América, donde permaneció hasta 2022.

El Cruz Azul fue el tercer club de Jorge Sánchez en la Liga MX, pues estuvo en el plantel de La Máquina entre 2024 y 2026.

Ahora con el Atlas, el lateral derecho busca ser parte fundamental de los rojinegros, con la esperanza de que su nivel lo mantenga en las convocatorias de la Selección Mexicana y con la posibilidad de regresar al viejo continente.

EVG