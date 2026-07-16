¿Quién es Hernán Crespo? Edad, equipos, títulos y todo lo que debes saber del nuevo técnico del Atlas

El histórico goleador argentino inicia una nueva etapa como entrenador en la Liga MX.

Hernán Crespo es el nuevo director técnico del Atlas y uno de los fichajes más importantes de los banquillos de la Liga MX rumbo al Apertura 2026.

El histórico exdelantero argentino llega con un amplio recorrido tanto como futbolista como entrenador, respaldado por títulos en distintos continentes y una filosofía ofensiva que buscará devolver protagonismo a los Rojinegros.

El estratega fue anunciado por Atlas luego de la salida de Diego Cocca y asumirá el proyecto deportivo con la misión de convertir nuevamente al conjunto tapatío en un protagonista del futbol mexicano.

Experiencia, liderazgo y compromiso se suman a La Academia. 👊🏼❤️🖤



¡Hernán Crespo, bienvenido a Atlas FC!🫡#ParaLaFielPorLaFielYConLaFiel pic.twitter.com/6jdi2oE85F — Atlas FC (@AtlasFC) July 16, 2026

De goleador histórico a entrenador campeón

Nacido el 5 de julio de 1975 en Florida, Buenos Aires, Hernán Crespo fue uno de los delanteros más importantes del futbol mundial durante las décadas de los noventa y dos mil.

Debutó con River Plate, donde conquistó la Copa Libertadores de 1996, antes de emigrar al futbol europeo. Ahí vistió las camisetas de Parma, Lazio, Inter de Milán, AC Milan, Chelsea y Genoa, consolidándose como uno de los goleadores más letales de su generación.

Con la Selección Argentina disputó tres Copas del Mundo (1998, 2002 y 2006), además de Juegos Olímpicos y múltiples competiciones internacionales. Marcó 35 goles con la Albiceleste, ubicándose entre los máximos anotadores históricos del combinado nacional.

Su palmarés como director técnico

Tras retirarse como futbolista, Crespo inició su carrera en los banquillos con Modena de Italia y posteriormente dirigió a Banfield y Defensa y Justicia, donde conquistó la Copa Sudamericana 2020, el primer título internacional en la historia del club.

Posteriormente dirigió al São Paulo, con el que ganó el Campeonato Paulista 2021, rompiendo una larga sequía del conjunto brasileño.

Su carrera continuó en Al Duhail, de Catar, donde obtuvo la Liga, la Copa y la Ooredoo Cup, antes de convertirse en campeón de la Liga de Campeones de Asia con Al Ain en 2024.

Gracias a esos logros fue reconocido como Mejor Entrenador de América en 2020.

Un trayectoria al alcance de muy pocos. Leyenda como jugador y ganador como entrenador ⭐️



Que juntos construyamos una historia llena de éxitos, Profe ✍️



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Ficha técnica de Hernán Crespo

Nombre completo: Hernán Jorge Crespo

Fecha de nacimiento: 5 de julio de 1975

Edad: 51 años

Lugar de nacimiento: Florida, Buenos Aires, Argentina

Nacionalidad: Argentina

Estatura: 1.84 metros

Posición como jugador: Delantero centro

Club actual: Atlas FC

Debut como entrenador: Modena (Italia)

Equipos como jugador

River Plate

Parma

Lazio

Inter de Milán

Chelsea

AC Milan

Genoa

Títulos como entrenador

Copa Sudamericana: 2020 (Defensa y Justicia)

Campeonato Paulista: 2021 (São Paulo)

Liga de Catar: 2022-23 (Al Duhail)

Copa de Catar

Ooredoo Cup

Liga de Campeones de Asia: 2024 (Al Ain)

Con esta trayectoria, Hernán Crespo aterriza en la Liga MX como uno de los entrenadores con mayor prestigio internacional, en busca de escribir un nuevo capítulo exitoso ahora al frente del Atlas.

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