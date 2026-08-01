Querétaro derrota a Tigres con un agónico gol de penalti en los últimos minutos; resumen y goles

Los Tigres se metieron a la cancha del Estadio Corregidora para enfrentarse al Querétaro en la Jornada 3 del Apertura 2026, un encuentro que inició ganando el conjunto de los Gallos Blancos, pero que los universitarios terminaron por emparejar en el marcador.

El primer tanto del compromiso llegó al minuto 11 de juego, cuando la estrella del Querétaro, Ali Ávila, aprovechó un rebote que dejó Nahuel Guzmán en el área para empujar la esférica al fondo de las redes y abrir el tablero.

Ali Ávila estuvo atento al rebote, no perdonó frente al arco y firmó el primer gol del partido… ¡El primero de @Club_Queretaro! 🔥#J3 #AP26 ✨ #LaLigaDeLaAfición pic.twitter.com/xbYuJKuWHB — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 1, 2026

¡Qué joya! 🔥



Coronel recorrió, dejó rivales en el camino y definió con clase para firmar un auténtico golazo. 😎 Brillante jugada individual con la que marcó el segundo de @Club_Queretaro ante Tigres. 👏#J3 #AP26 ✨ #LaLigaDeLaAfición pic.twitter.com/6psLuZP0gn — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 1, 2026

El conjunto de Esteban González no dudo en jugarle al tú por tú a los Tigres que llegaron a este compromiso con un técnico interino, después de la salida de Guido Pizarro de la institución.

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Mateo Coronel amplió la ventaja para los locales al minuto 18 de tiempo corrido. El delantero argentino condujo la pelota hasta el área de Tigres y con un amague se quitó a un rival para sacar el disparo contra el marco de Nahuel Guzmán y pusiera el marcador 2-0 en el primer tiempo.

Los Tigres no bajaron los brazos en los primeros 45 minutos del partido y a cinco minutos de terminar el tiempo reglamentario apareció Rodrigo Aguirre para marcar el primer tanto de la visita. El ariete uruguayo remató de cabeza dentro del área para acercar a los universitarios.

Brunetta tomó el balón, mantuvo la calma y convirtió el penal con el que @TigresOficial lo empató ante Querétaro. 🐯🎯#J3 #AP26 ✨ #LaLigaDeLaAfición pic.twitter.com/eaQYMWhkrl — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 2, 2026

Brunetta puso un servicio con precisión y el 'Búfalo' lo convirtió en gol con un imponente remate de cabeza. 💥



Y así, @TigresOficial se acercó en el marcador ante los Gallos. 📹#J3 #AP26 ✨ #LaLigaDeLaAfición pic.twitter.com/w8SeAM0g1G — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 1, 2026

El segundo tiempo fue diferente a la parte inicial, ya que los dos equipos perdieron el control en el mediocampo, pero los Tigres tenían mayor oportunidades de peligro sobre el marco del Querétaro.

Al minuto 58 el VAR le llamó a Katia Itzel García para revisar una acción dentro del área, la silbante central marcó la pena máxima para los Tigres y Juan Brunetta fue el encargado de cambiar el penalti por gol y emparejar los cartones en el tablero.

Aunque parecía que el partido terminaría 2-2 y cada quien se llevaría un punto, el VAR volvió a llamar a Katia Itzel García en los últimos minutos del compromiso, se confirmó la falta dentro del área sobre Diego Reyes y Santiago Homenchenko le dio la victoria a los Gallos Blancos.

DCO