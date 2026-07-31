De la Selección Mexicana a Tigres; el candidato que suena para dirigir a los felinos

Los Tigres de la UANL viven días convulsos luego de la salida de Guido Pizarro como entrenador del primer equipo, lo que abrió la puerta a muchos rumores sobre el siguiente director técnico que tendrá el club, siendo Juan Carlos Osorio uno de los nombres que toman fuerza en últimas horas.

De acuerdo con información de AS México, en el entorno del estratega confirmaron que hay interés por parte del colombiano de regresar a dirigir en la Liga MX, además que señalan que habría interés de Tigres de juntar caminos con Osorio, quien dirigió a la Selección Mexicana en el Mundial Rusia 2018.

“El equipo felino, mediante su vicepresidente Carlos Valenzuela, confirmaron que una de las opciones para tomar el cargo de director técnico es el ex estratega de la Selección Mexicana, mundialista en 2018″, dice la información de AS México. Jaime Lozano es otra de las opciones.

Actualmente El Profe Osorio se encuentra sin equipo y se espera que en los próximos días se pueda tener más información sobre el destino que tomará el proyecto de Tigres, que tiene a más entrenadores en la baraja de posibilidades.

Así se despidió Guido Pizarro de los Tigres

Apenas dos jornadas después del inicio del Torneo Apertura 2026, y tras 13 años en el club, el argentino Guido Pizarro renunció como entrenador de los Tigres de la UANL, decisión de la cual informó en sus redes sociales, asegurando que fue un paso tomado después de un proceso de reflexión, al tiempo que el equipo de la Liga MX reveló a su sustituto temporal.

“Después de trece años en esta institución (como jugador y director técnico), he tomado la decisión de dar un paso al costado”, inicia el mensaje de Pizarro en redes. “Cuando se pierde la certeza de que el rumbo del proyecto camina en una sola dirección, lo más responsable es dar un paso costado”.

Tigres solamente cosechó uno de los primeros seis puntos en disputa en el Apertura 2026, al perder a manos de Tijuana (1-3) y empatar 2-2 contra el Atlético de San Luis, éste último un encuentro que ganaba hasta el minuto 89.

“Me voy tranquilo y en paz, sabiendo que di todo lo que tenía en cada etapa y que siempre trabajé con compromiso, respeto y absoluta dedicación por este escudo”, agregó el argentino en su carta en su cuenta de Instagram. “Los entrenadores, los jugadores y directivos pasamos. Tigres y su gente permanecen. Ojalá el camino nos vuelva a cruzar”, terminó.

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