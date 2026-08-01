Selección Mexicana Sub-23 obtiene un punto ante República Dominicana y se acerca a las semifinales en Santo Domingo 2026

El Tricolor Sub-23 depende de sí mismo para acceder a las semifinales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

La Selección Mexicana Sub-23 empató 1-1 contra la local República Dominicana en la segunda jornada del Grupo A del torneo de futbol varonil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

Un gol de cabeza de Jonathan Pérez al minuto 77 le permitió al Tricolor rescatar un punto, con el cual llegó a cuatro unidades para colocarse líder del sector por mejor diferencia de goles, y ponerse muy cerca de conseguir su boleto a las semifinales de la justa regional.

#Fútbol ⚽️



¡NADA PARA NADIE!



En un partido sufrido donde se falló un penal, Jonathan Pérez 🇲🇽 anotó al 77’ para sellar el empate 1-1 ante República Dominicana 🇩🇴 en el segundo encuentro del torneo varonil de #SantoDomingo2026 🇩🇴



👉Con ello, acumulan 4 puntos y buscarán sellar… — 🇲🇽 Desde Olimpia MX 🇲🇽@Santo Domingo 🇩🇴2026 (@DesdeOlimpiaMX) August 2, 2026

Tricolor Sub-23 sufre ante República Dominicana

No fue un partido fácil para la Selección Mexicana Sub-23 el disputado en el Estadio Olímpico Moca 85, pues comenzó perdiendo y en el mismo primer tiempo dejó escapar la oportunidad de empatar al fallar un penalti.

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Javier Roces adelantó a la selección local con un espectacular remate fuera del área al minuto 19, cuando aprovechó un error en la salida de la zaga azteca para clavar el balón en el ángulo.

Octavio Vázquez, mediocampista del Atlante, falló un penalti al minuto 44 al mandar el balón a un costado de la portería, lo que impidió que los dirigidos por Eduardo Arce consiguieran el tanto de la igualada antes del descanso.

¡SE LA PERDIÓ VAZQUEZ! ❌😨🇲🇽



Octavio Vázquez pudo empatar el juego desde los 11 pasos pero el mexicano termina desaprovechando la oportunidad y República Dominicana se va ganando al descanso



EN VIVO 🔴👇https://t.co/9LA7jhDFEr pic.twitter.com/8dpyWWHNvF — Claro Sports (@ClaroSports) August 1, 2026

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana Sub-23?

La Selección Mexicana Sub-23 regresa a las canchas el próximo lunes 3 de agosto, cuando enfrente a Guatemala en la tercera y última jornada del Grupo A del torneo de futbol varonil de Santo Domingo 2026.

El encuentro entre el Tricolor y el equipo chapín se llevará a cabo en la cancha del Estadio Cibao FC. El país vecino llega sin unidades, después de sus derrotas a manos de República Dominicana (0-1) y Venezuela (1-3).

Una victoria sobre Guatemala pondría a la Selección Mexicana Sub-23 en las semifinales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Los juegos por el pase a la final están programados para efectuarse el próximo miércoles 5 de agosto.

EVG